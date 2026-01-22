Проф. Р. Дечева: Липсва функционално време скенерите да бъдат въведени за изборите

„Ако бъдат променени условията, както са заложени, нямаме работещ Изборен кодекс за идващите избори“.

Това заяви пред БНР проф. Румяна Дечева, изборен експерт, като уточни, че липсва функционално време скенерите да могат да бъдат въведени, за да изпълняват ролята, за която са:

„В деня, в който ще се насрочат изборите, вече трябва да се знае как ще се гласува – дали само с хартиени бюлетини, дали с машини и с хартия“.

Според нея депутатите можеха да приемат връщане на пълната функционалност на машините, които бяха превърната в принтери:

„За да изпълняват онази функция, за която сме инвестирали милиони„.

По думите ѝ има много притеснителни неща около промените в Изборния кодекс, които парламентарната правна комисия прие на среднощно заседание:

„Нито една търговска фирма на този етап не разполага със споменаваните 120 хиляди, 200 хиляди или 220 хиляди оптични скенера, които да може да предостави. В нито една европейска страна не се използват оптични скенери за гласуване“.