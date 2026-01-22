НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Промените в Изборния кодекс ще бъдат подложени на второ окончателно гласуване

          22 януари 2026 | 07:17 190
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След ударното гласуване на промените в Изборния кодекс през изминалите дни, те следва да влязат за окончателно второ гласуване в пленарната зала. Очакванията са, че това може да се случи още тази седмица, но към момента точката не е включена в дневния ред на Народното събрание.

          - Реклама -
          ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина

          Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисия, депутатите приха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства. Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

          След ударното гласуване на промените в Изборния кодекс през изминалите дни, те следва да влязат за окончателно второ гласуване в пленарната зала. Очакванията са, че това може да се случи още тази седмица, но към момента точката не е включена в дневния ред на Народното събрание.

          - Реклама -
          ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина ПП-ДБ готвят нови протести заради хартиената бюлетина

          Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисия, депутатите приха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства. Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест в рамките на 24 часа (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Инициативата „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест за последното денонощие
          Общество

          Кметът на София разреши изграждането на 75-метрова кула в „Дианабад“

          Красимир Попов -
          Кметът на София Васил Терзиев е разрешил изграждането на 75-метрова кула на мястото на бензиностанция „Петрол“ в квартал „Дианабад“. Тя ще бъде буквално на...
          България

          Политическият разпад: президентството, БСП и краят на една илюзия

          Ирина Илиева -
          В обстоен и остър разговор Румен Овчаров направи критичен анализ на оставката на Румен Радев, ролята на президентската институция и състоянието на БСП. По...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions