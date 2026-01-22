Промяна в плановете на ЦСКА

Промяна настъпи в програмата на ЦСКА по време на зимния лагер в Турция. Заради влошените метеорологични условия в района на Белек и корекция в плановете на сръбския Нови Пазар, „червените“ ще премерят сили с нов съперник в четвъртата си контролна среща.

Тимът на Христо Янев ще играе срещу корейския Гангуон, като проверката ще се състои в петък от 11:00 часа българско време. Двубоят ще бъде излъчен на живо в платформата Sportbg.bg.

В сряда ЦСКА изигра най-силния си мач от началото на годината, но отново не стигна до победа в контролите на турска земя. След пораженията от Корона Келце (0:2) и Млада Болеслав (1:2), „армейците“ показаха значително по-добра организация в защита срещу лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси.

Въпреки стабилното представяне в дефанзивен план, ЦСКА не успя да превърне игровото си превъзходство в голове. Съперникът почти не създаде опасности, а вратарят Фьодор Лапухов, който пази през първото полувреме, остана без работа.