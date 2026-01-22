Протести в Белград срещу полицейската акция в Нови Сад и уволнението на професор

Граждани на сръбската столица Белград се събраха пред сградата на парламента, за да протестират срещу днешната полицейска акция във Философския факултет в Нови Сад. Силни полицейски части разделят двете групи — гражданите и събралите се в Пионерския парк. Движението пред парламента е блокирано. Част от гражданите се насочиха към Пионерския парк, където са разположени поддръжници на правителството, съобщи телевизия N1.

На протеста присъства и Дияна Хърка — майка на Стефан, който загина при срутването на козирка в Нови Сад.

Преди началото на протеста бяха заснети няколко полицейски автомобила, пристигащи пред парламента.

Данило, от името на Сдружението „Стари град“, обясни плана за протеста:

„Това е недопустимо, вече не знаем какво да правим. Дойдохме, защото това е институция, върху която трябва да се оказва натиск — винаги и постоянно“, каза той.

На 21 януари професор Йелена Клеут беше уволнена. След това студентите блокираха сградата на философския факултет в Нови Сад и заявиха на ръководството да напусне.

Полицията, по искане на ръководството, пристигна във факултета около 16:00 часа (местно време), за да разговаря със студентите. Няколко минути по-късно обаче на място пристигнаха силни полицейски подразделения от Интервенционното звено и Жандармерията.

Полицията насилствено изведе студенти и преподаватели от факултета — те свидетелстват, че са били удряни. Протести бяха обявени и в Крагуевац и Ниш.