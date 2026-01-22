НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Протести в Белград срещу полицейската акция в Нови Сад и уволнението на професор

          22 януари 2026 | 00:33 120
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Граждани на сръбската столица Белград се събраха пред сградата на парламента, за да протестират срещу днешната полицейска акция във Философския факултет в Нови Сад. Силни полицейски части разделят двете групи — гражданите и събралите се в Пионерския парк. Движението пред парламента е блокирано. Част от гражданите се насочиха към Пионерския парк, където са разположени поддръжници на правителството, съобщи телевизия N1.

          На протеста присъства и Дияна Хърка — майка на Стефан, който загина при срутването на козирка в Нови Сад.

          Преди началото на протеста бяха заснети няколко полицейски автомобила, пристигащи пред парламента.

          Данило, от името на Сдружението „Стари град“, обясни плана за протеста:

          „Това е недопустимо, вече не знаем какво да правим. Дойдохме, защото това е институция, върху която трябва да се оказва натиск — винаги и постоянно“, каза той.

          На 21 януари професор Йелена Клеут беше уволнена. След това студентите блокираха сградата на философския факултет в Нови Сад и заявиха на ръководството да напусне.

          Полицията, по искане на ръководството, пристигна във факултета около 16:00 часа (местно време), за да разговаря със студентите. Няколко минути по-късно обаче на място пристигнаха силни полицейски подразделения от Интервенционното звено и Жандармерията.

          Полицията насилствено изведе студенти и преподаватели от факултета — те свидетелстват, че са били удряни. Протести бяха обявени и в Крагуевац и Ниш.

          Инциденти

          Двама загинали в Гърция след силни ветрове и наводнения

          Красимир Попов -
          Двама души загинаха в Гърция, след като силни ветрове връхлетяха обширни части от страната, а проливни дъждове наводниха пътища и задържаха фериботите в пристанищата,...
          Икономика

          TPAO води преговори с Chevron за партньорство в проучване на нефт и газ

          Красимир Попов -
          Държавната енергийна компания на Турция Turkish Petroleum Corp. (TPAO) води поверителни разговори с американския енергиен гигант Chevron Corp. относно евентуално партньорство за проучване на...
          Политика

          Германско-украинска гражданка арестувана в Берлин за шпионаж в полза на Русия

          Красимир Попов -
          Германско-украинска гражданка беше арестувана в Берлин по обвинение в шпионаж в полза на Русия, след като е предавала информация за военната помощ за Украйна,...
