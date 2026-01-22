Протестиращи блокираха движението пред ВСС с искане за оставката на Сарафов

Граждани се събраха на протест пред Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане на оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

- Реклама -

Събитието е организирано от Инициативата „Правосъдие за всеки“ във Фейсбук.

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.

Протестиращите в началото заемаха само тротоарите пред ВСС и движението в района беше свободно.

По-късно те блокираха движението както на коли, така и на трамваите по ул. „Екзарх Йосиф“. Събралите се скандират: „Сарафов вън„, „Не искам ВСС да служи на прасе“ и „Всеки ден ще е така до оставката“, предава БТА.

Днес от 9:30 е първото заседание на пленума на ВСС за годината. Протестиращите настояват в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

„Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов“, каза адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“ пред медиите по време на вчерашния протест на същата тема.

Той допълни, че не очакват Сарафов да бъде сменен и затова подтикват към тази промяна.