      четвъртък, 22.01.26
          Начало

          Путин намекна за възможност Русия да осигури 1 млрд. долара за членство в Съвета за мир

          22 януари 2026 | 11:07 560
          Снимка: БГНЕС
          
          Кремъл опроверга твърдението на Доналд Тръмп, че руският президент Владимир Путин е приел поканата да се присъедини към Съвета за мир за Газа, заявявайки, че Москва все още разглежда предложението. Това разминаване беше изяснено по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

          „Той беше поканен. Той прие,“ заяви Тръмп след разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте. Малко по-късно Путин уточни по време на заседание на руския Съвет за сигурност, че външното министерство проучва предложението и ще отговори в подходящ момент.

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков поясни, че Русия „разглежда всички детайли“ и иска да „изясни всички нюанси“ с Вашингтон. Путин намекна, че Русия би могла да осигури изискуемия 1 млрд. долара за постоянно членство чрез руски активи, замразени по време на администрацията на Байдън, като предложи тези средства да бъдат използвани и „за възстановяване на териториите, пострадали от бойните действия“ в Украйна.

          Москва и Вашингтон: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин утре Москва и Вашингтон: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин утре

          Твърдението на Путин за евентуално участие в Съвета за мир, за което той е бил поканен, предизвика незабавни реакции от съюзниците на САЩ. Британският външен министър Ивет Купър заяви в Камарата на общините: „Путин не е човек на мира и не мисля, че мястото му е в организация, в чието име присъства думата мир.“

          „Даунинг стрийт“ определя възможността Путин да заеме място в борда като „обезпокоителна“. Републиканецът от Ню Йорк Майк Лоулър се разграничи от администрацията, наричайки Путин „военен престъпник, диктатор и деспот“ в интервю за CNN. Франция отказа участие в инициативата, което накара Тръмп да заплаши с 200% мита върху френски вина и шампанско.

          Въпреки полемиката, Съветът за мир е привлякъл около 25 държави, според специалния пратеник Стив Уиткоф. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е приел поканата, въпреки че срещу него има заповеди за арест от МНС за предполагаеми военни престъпления в Газа. ОАЕ, Унгария, Беларус, Египет и Мароко също са се съгласили да участват.

          Първоначално създаден с цел надзор върху възстановяването на Газа, Съветът разшири своя мандат. В проектната харта не се споменава изрично Газа, а се очертава мандат за „насърчаване на стабилността, възстановяване на надеждно и законно управление и гарантиране на траен мир в региони, засегнати или застрашени от конфликти“. Швеция, Норвегия и Италия отказаха участие, като Рим се позова на конституционни съображения за участие в организации, които не действат „на равни начала с другите държави“.

