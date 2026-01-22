Путин ще приеме американския пратеник Уиткоф и предприемача Къшнър на 22 януари

Руският президент Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и предприемача Джаред Къшнър на 22 януари. Руският лидер обяви намерението си да се срещне с американските представители след среща с палестинския президент Махмуд Абас късно снощи, по време на брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия, предаде ТАСС.

- Реклама -

Путин отбеляза, че Уиткоф и Къшнър „пристигат в Москва, за да продължат диалога по украинското уреждане“. Руският президент също така заяви, че възнамерява да обсъди с американските представители детайлите около участието на Русия в т.нар. „Съвет за мир“, за който Путин е получил покана от Тръмп.

По-рано Уиткоф обяви, че планира да отпътува за Москва на 22 януари и да пристигне късно вечерта. Според Уиткоф, Къшнър, който е присъствал при предишния разговор на руския президент с американски пратеници, ще го придружи при посещението в Русия.

Пристигането на Уиткоф и Къшнър в Москва беше предшествано от среща с пратеника на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев на 20 януари в „Американската къща“ в Давос, в кулоарите на Световния икономически форум. Представителите на двете страни са разговаряли при закрити врата в продължение на повече от два часа. Уиткоф определи разговорите като „много позитивни“.