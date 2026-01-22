НА ЖИВО
          Радостин Василев: Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите

          22 януари 2026 | 18:45
          „Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите. Тошко Йорданов и Павела Митова са внесли отново като точка в дневния ред гледане на предложението им за промени в Изборния кодекс. Днес имаше една малка победа, но тя е победа до утре.“

          Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Василев целта на свалените вече управляващи в лицето на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“ е чрез невъзможността да бъдат закупени навреме новите сканиращи машини да се стигне до изцяло хартиено гласуване.

          „Тук вече защитата на вота става чрез секционните комисии, чрез следене, много по-сложно“, каза още гостът.

          Председателят на ПП МЕЧ заяви, че по принцип няма нищо против броячките на бюлетини, но не и тези, които се планира да бъдат ползвани в България. Той обясни, че технологията предвижда, след като избирателят попълни бюлетината си, сам да я пусне в машината. Ако тя била невалидна, трябвало гласуващият да отиде да поиска нова, което пък давало възможност на комисията, ако е недобросъвестна, да разкрие тайната на вота му.

          „Не е работа на избирателя да си сканира сам бюлетината. В Америка всички бюлетини се трупат в урна, след което се броят заедно. Така няма как да знаеш коя бюлетина на кого е. Дори да ги вкарат, то трябва да мине поне една година, за да ги тестваме. Елегантното момче обаче не иска това. Той иска в смесени райони да се купуват пак цели комисии, да се надписват протоколи и т.н.“, заяви Василев.

          

