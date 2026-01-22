Радостин Василев: Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според Василев целта на свалените вече управляващи в лицето на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“ е чрез невъзможността да бъдат закупени навреме новите сканиращи машини да се стигне до изцяло хартиено гласуване.
Председателят на ПП МЕЧ заяви, че по принцип няма нищо против броячките на бюлетини, но не и тези, които се планира да бъдат ползвани в България. Той обясни, че технологията предвижда, след като избирателят попълни бюлетината си, сам да я пусне в машината. Ако тя била невалидна, трябвало гласуващият да отиде да поиска нова, което пък давало възможност на комисията, ако е недобросъвестна, да разкрие тайната на вота му.
Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според Василев целта на свалените вече управляващи в лицето на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“ е чрез невъзможността да бъдат закупени навреме новите сканиращи машини да се стигне до изцяло хартиено гласуване.
Председателят на ПП МЕЧ заяви, че по принцип няма нищо против броячките на бюлетини, но не и тези, които се планира да бъдат ползвани в България. Той обясни, че технологията предвижда, след като избирателят попълни бюлетината си, сам да я пусне в машината. Ако тя била невалидна, трябвало гласуващият да отиде да поиска нова, което пък давало възможност на комисията, ако е недобросъвестна, да разкрие тайната на вота му.