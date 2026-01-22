Радостин Василев: Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите

„Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите. Тошко Йорданов и Павела Митова са внесли отново като точка в дневния ред гледане на предложението им за промени в Изборния кодекс. Днес имаше една малка победа, но тя е победа до утре.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Василев целта на свалените вече управляващи в лицето на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“ е чрез невъзможността да бъдат закупени навреме новите сканиращи машини да се стигне до изцяло хартиено гласуване.

„Тук вече защитата на вота става чрез секционните комисии, чрез следене, много по-сложно“, каза още гостът.

Председателят на ПП МЕЧ заяви, че по принцип няма нищо против броячките на бюлетини, но не и тези, които се планира да бъдат ползвани в България. Той обясни, че технологията предвижда, след като избирателят попълни бюлетината си, сам да я пусне в машината. Ако тя била невалидна, трябвало гласуващият да отиде да поиска нова, което пък давало възможност на комисията, ако е недобросъвестна, да разкрие тайната на вота му.