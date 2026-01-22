Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж за шофиране след употреба на наркотични вещества и предизвикване на пътен инцидент. Случаят се отличава с тежкото криминално минало на извършителя, който вече е осъждан над 20 пъти.

Инцидентът се е разиграл на 20 януари 2026 г. в час пик. Според събраните доказателства, около 17:50 ч. обвиняемият с инициали Щ.Д. е управлявал лек автомобил марка „БМВ” по улица „Сава Михайлов” в София. По време на движението той е реализирал пътнотранспортно произшествие.

Пристигналите на място полицейски екипи незабавно са извършили проверка на водача. Направеният тест за наркотици е отчел положителен резултат, показвайки наличие на канабис и метадон в организма на шофьора.

След инцидента са предприети незабавни процесуални действия. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, което предвижда наказание „лишаване от свобода“. Като веществено доказателство по случая е иззет управляваният от него лек автомобил марка „БМВ”.

Предвид факта, че Щ.Д. е осъждан над 20 пъти и съществува реална опасност да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои държавното обвинение да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.