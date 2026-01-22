Рейнджърс излъга Лудогорец в Шотландия

Лудогорец загуби с 0:1 при визитата на Глазгоу Рейнджърс на “Айброкс” в мач от седмия кръг на Лига Европа. Разградчани показаха много бледо лице в офанзивен план. Рейнджърс от своя страна постигна първа победа в основната фаза на Лига Европа.

- Реклама -

Рейнджърс изпусна първото много добро положение в мача в 9-ата минута. Юсеф Шермити бе изведен зад гърба на отбраната на Лудогорец и сам срещу Хендрик Бонман, но вратарят на Лудогорец успя да отрази удара на нападателя.

Лудогорец направи огромен пропуск пред вратата на Рейнджърс в 28-ата минута. Ив Ерик Биле много технично с пета изведе Петър Станич сам срещу Джак Бътланд, но вратарят на домакините успя да спаси удара на сръбския футболист.

Петър Станич получи нов шанс в 31-ата минута, когато стреля от границата на наказателното поле на Рейнджърс, но топката премина встрани от левия страничен стълб на вратата на Джак Бътланд.

Рейнджърс поведе с 1:0 в 33-ата минута след много груба грешка на играчите на Лудогорец. Джейдън Мегома центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Ив Ерик Биле първо не успя да изчисти топката, а след това и Диниш Алмейда се размина с нея. Топката се озова в краката на Мохамед Диоманде, който отблизо не пропусна да вкара във вратата на Хендрик Бонман.

В 47-ата минута след центриране от фал в наказателното поле на Лудогорец, Николас Раскин засече с глава, но топката попадна в ръцете на Бонман.

Няколко секунди по-късно Раскин получи нов добър шанс и стреля от дъгата на наказателното поле на Лудогорец, но встрани от левия страничен стълб на вратата на Хендрик Бонман.

Юсеф Шермити отправи коварен удар в 56-ата минута, но Бонман внимаваше и изби.

Няколко секунди по-късно Мики Мур проби в наказателното поле на Лудогорец и стреля, но право в ръцете на Бонман.

Петър Станич стреля в 58-ата минута, но слабо и право в ръцете на Джак Бътланд. Няколко секунди по-късно Кайо Видал центрира в наказателното поле на Рейнджърс, а топката стигна до Дерой Дуарте, който имаше отлична възможност, но в последния момент ударът му бе блокиран от Макс Аарънс.

В 60-ата минута Кайо Видал отправи опасен удар, но Джак Бътланд отново беше на мястото си и спаси.

Джейди Гасама надигра Сон в 71-ата минута, а след това стреля много опасно, но Бонман се намеси и изби в корнер.

Финдли Къртис отправи много хубав и опасен удар в 76-ата минута, но Бонман внимаваше и успя да избие в корнер.