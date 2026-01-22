НА ЖИВО
          Румен Радев благодари на подкрепилите го след обявеното си оттегляне

          22 януари 2026
          Президентът в оставка Румен Радев изказа благодарности на всички, които подкрепиха него и вицепрезидента Илияна Йотова след обявеното му желание да се оттегли от поста. В съобщение на личната си страница в социалната мрежа Facebook, Радев подчерта, че усилията му и на Йотова да защитават държавността и обществения интерес са били успешни и през деветата година от мандата им.

          „Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!“

          Това изказване е последвало само няколко дни след като президентът официално обяви пред Конституционния съд намерението си да се оттегли от поста.

