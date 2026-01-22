Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем!

22 януари 2026 | 09:40
Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. Това написа във Фейсбук президентът в оставка Румен Радев. В поста си, той допълва:
През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.
Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!
Готови сме, можем и ще успеем!
