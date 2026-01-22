НА ЖИВО
          Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем!

          22 януари 2026 | 09:40
          Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. Това написа във Фейсбук президентът в оставка Румен Радев. В поста си, той допълва:

          През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

          Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!

          Готови сме, можем и ще успеем!

