Рязко увеличение на тол таксите от 1 март

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подготвя значително увеличение на тол таксите за тежкотоварни автомобили, което ще влезе в сила от 1 март. Според публикуваната нова тарифа, таксите ще скочат с 30 до 130% за изминат километър по платените пътища.

- Реклама -

Поскъпването се обяснява с въвеждането на допълнителна компонента в тол таксите, свързана с въглеродните емисии. Докато досега цената на таксите отразяваше само разходите по поддържането на инфраструктурата, сега България трябва да транспонира евродиректива от 2022 г., която изисква включването и на CO₂ компонента, както и на други компоненти за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха от задръствания, пише „Сега“.

Според новата тарифа:

За камиони и автобуси до 12 тона въглеродната компонента е 4 евроцента на километър на магистрала.

въглеродната компонента е на магистрала. За превозни средства над 12 тона стойността варира от 5 до 7 евроцента на километър.

От мотивите към проекта не става ясно как са определени тези стойности.

На този етап други два компонента в таксата — за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха — имат нулеви стойности.

От МРРБ подчертават, че с новата тарифа старите и най-замърсяващите тежкотоварни автомобили ще бъдат таксувани с 50% по-скъпо от тези с Евро 6/EEV и с 30% по-скъпо от превозните средства, отговарящи на стандарт Евро 5.

Въпреки това, диференциацията според еко-категорията на превозното средство остава. Например, за камиони до 12 тона с Евро 6, таксата за изминат километър по магистрала ще нарасне до 8 евроцента (със сегашно увеличение от около 30%). За по-старите и замърсяващи тежкотоварни автомобили, таксите ще нараснат с около 50%.

За автобусите поскъпването е още по-голямо. Автобусите с висок екостандарт Евро 6 и 5 в момента плащат 3 евроцента за километър на магистрала. От 1 март, таксата ще нарасне до 6 евроцента за Евро 6 и 7 евроцента за Евро 5, което е ръст от 130%.

Целта на евродирективата е да насърчи използването на по-екологични превозни средства чрез икономически стимули, без да се въвеждат административни забрани или ограничения.