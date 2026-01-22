Рюте: Още много работа по въпроса за Гренландия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АФП, че по въпроса за Гренландия предстои още много работа. Изявлението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигната рамка за споразумение с цел намаляване на напрежението, след разговор с Рюте.

„Смятам, че срещата тази вечер беше много добра. Но все още има много работа за вършене", каза Рюте по време на Световния икономически форум в Давос.

По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че след разговор с ръководителя на НАТО е било оформена рамката на „бъдещо споразумение във връзка с Гренландия“. Републиканецът добави, че се отказва от заявката си да наложи мита на европейските сили, които изразиха несъгласие с плановете му за контрол върху арктическия остров.