      четвъртък, 22.01.26
          Рюте: Още много работа по въпроса за Гренландия

          22 януари 2026 | 03:00 40
          Снимка: Agencja Wyborcza.pl/ Reuters
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АФП, че по въпроса за Гренландия предстои още много работа. Изявлението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигната рамка за споразумение с цел намаляване на напрежението, след разговор с Рюте.

          „Смятам, че срещата тази вечер беше много добра. Но все още има много работа за вършене“, каза Рюте по време на Световния икономически форум в Давос.

          По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че след разговор с ръководителя на НАТО е било оформена рамката на „бъдещо споразумение във връзка с Гренландия“. Републиканецът добави, че се отказва от заявката си да наложи мита на европейските сили, които изразиха несъгласие с плановете му за контрол върху арктическия остров.

