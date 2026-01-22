Рюте: Тръмп е ангажиран с Украйна, нямам съмнение

Генералният секретар на НАТО, Марк Рюте, заяви днес на Световния икономически форум в Давос, че САЩ остават ангажирани с Украйна. Рюте подчерта, че не е имал съмнения относно ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп за каузата на Украйна.

„Да! И аз никога не съм се съмнявал в това", заяви Рюте в отговор на въпрос дали американският президент е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна.

НАТО и САЩ ще продължат да работят за безопасността на Арктическия регион

Рюте също така обсъди със Тръмп въпросите около безопасността на Арктическия регион. Той сподели, че разговорите с американския президент са били „много хубави“ и са се фокусирали върху гарантиране на безопасността на този стратегически регион.

„Това, от което имаме нужда, е да държим притежанието на топката на Украйна. Нека не изпускаме топката“, подчерта генералният секретар на НАТО.

Гарантиране на сигурността на Гренландия

В допълнение, Рюте обсъди бъдещите разговори, които ще гарантират, че Китай и Русия няма да получат икономически или военен достъп до Гренландия. Той заяви, че тези въпроси ще бъдат част от стратегическите разговори за бъдещето на региона.