Рюте: Тръмп е ангажиран с Украйна, нямам съмнение

Генералният секретар на НАТО, Марк Рюте, заяви днес на Световния икономически форум в Давос, че САЩ остават ангажирани с Украйна. Рюте подчерта, че не е имал съмнения относно ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп за каузата на Украйна.
НАТО и САЩ ще продължат да работят за безопасността на Арктическия регион
Рюте също така обсъди със Тръмп въпросите около безопасността на Арктическия регион. Той сподели, че разговорите с американския президент са били „много хубави“ и са се фокусирали върху гарантиране на безопасността на този стратегически регион.
Гарантиране на сигурността на Гренландия
В допълнение, Рюте обсъди бъдещите разговори, които ще гарантират, че Китай и Русия няма да получат икономически или военен достъп до Гренландия. Той заяви, че тези въпроси ще бъдат част от стратегическите разговори за бъдещето на региона.
