НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Рюте: Тръмп е ангажиран с Украйна, нямам съмнение

          22 януари 2026 | 10:27 440
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Генералният секретар на НАТО, Марк Рюте, заяви днес на Световния икономически форум в Давос, че САЩ остават ангажирани с Украйна. Рюте подчерта, че не е имал съмнения относно ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп за каузата на Украйна.

          „Да! И аз никога не съм се съмнявал в това“, заяви Рюте в отговор на въпрос дали американският президент е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна.

          - Реклама -
          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          НАТО и САЩ ще продължат да работят за безопасността на Арктическия регион

          Рюте също така обсъди със Тръмп въпросите около безопасността на Арктическия регион. Той сподели, че разговорите с американския президент са били „много хубави“ и са се фокусирали върху гарантиране на безопасността на този стратегически регион.

          „Това, от което имаме нужда, е да държим притежанието на топката на Украйна. Нека не изпускаме топката“, подчерта генералният секретар на НАТО.

          Гарантиране на сигурността на Гренландия

          В допълнение, Рюте обсъди бъдещите разговори, които ще гарантират, че Китай и Русия няма да получат икономически или военен достъп до Гренландия. Той заяви, че тези въпроси ще бъдат част от стратегическите разговори за бъдещето на региона.

          Тръмп за Украйна: Това място е в беда Тръмп за Украйна: Това място е в беда

          Генералният секретар на НАТО, Марк Рюте, заяви днес на Световния икономически форум в Давос, че САЩ остават ангажирани с Украйна. Рюте подчерта, че не е имал съмнения относно ангажимента на президента на САЩ Доналд Тръмп за каузата на Украйна.

          „Да! И аз никога не съм се съмнявал в това“, заяви Рюте в отговор на въпрос дали американският президент е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна.

          - Реклама -
          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          НАТО и САЩ ще продължат да работят за безопасността на Арктическия регион

          Рюте също така обсъди със Тръмп въпросите около безопасността на Арктическия регион. Той сподели, че разговорите с американския президент са били „много хубави“ и са се фокусирали върху гарантиране на безопасността на този стратегически регион.

          „Това, от което имаме нужда, е да държим притежанието на топката на Украйна. Нека не изпускаме топката“, подчерта генералният секретар на НАТО.

          Гарантиране на сигурността на Гренландия

          В допълнение, Рюте обсъди бъдещите разговори, които ще гарантират, че Китай и Русия няма да получат икономически или военен достъп до Гренландия. Той заяви, че тези въпроси ще бъдат част от стратегическите разговори за бъдещето на региона.

          Тръмп за Украйна: Това място е в беда Тръмп за Украйна: Това място е в беда
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Путин намекна за възможност Русия да осигури 1 млрд. долара за членство в Съвета за мир

          Дамяна Караджова -
          Кремъл опроверга твърдението на Доналд Тръмп, че руският президент Владимир Путин
          Политика

          „Франс прес“: Зеленски ще говори с Тръмп в Давос следобед, след това ще се обърне към форума

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще проведе среща с американския президент Доналд Тръмп в Давос, в рамките на Световния икономически форум. Срещата е насрочена...
          Политика

          ИСТОРИЧЕСКО: Тръмп обявява днес Съвета за мир

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще представи днес в Давос новата си структура, наречена „Съвет за мир“, която цели да засили неговия имидж като...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions