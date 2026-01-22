Рюте: В разговора с Тръмп не беше обсъждан въпросът за датския суверенитет над Гренландия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп не е обсъждал ключовия въпрос за датския суверенитет над Гренландия.

Рюте, който говори в телевизионно интервю за предаването „Special Report with Bret Baier“ по Fox News, даде малко подробности относно предполагаемата „рамка“ за споразумение, обявена от Тръмп след разговорите му с генералния секретар на НАТО.

„Имаме добро разбирателство, за да започнем наистина да работим по тези въпроси“, каза Рюте. Той повтори по-ранните си коментари пред АФП, че предстои още много работа, преди да се стигне до реално споразумение.

„Това означава, че и двете страни се съгласихме, когато погледнем НАТО и това, което НАТО като цяло може да направи, за да гарантира, че целият Арктически регион е сигурен“, заяви той.

Попитан дали при подобно споразумение Гренландия ще остане част от Кралство Дания, Рюте отговори:

„Този въпрос повече не беше повдиган в разговорите ми тази вечер с президента“.