      четвъртък, 22.01.26
          Рюте: В разговора с Тръмп не беше обсъждан въпросът за датския суверенитет над Гренландия

          22 януари 2026 | 03:09
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп не е обсъждал ключовия въпрос за датския суверенитет над Гренландия.

          Рюте, който говори в телевизионно интервю за предаването „Special Report with Bret Baier“ по Fox News, даде малко подробности относно предполагаемата „рамка“ за споразумение, обявена от Тръмп след разговорите му с генералния секретар на НАТО.

          „Имаме добро разбирателство, за да започнем наистина да работим по тези въпроси“, каза Рюте. Той повтори по-ранните си коментари пред АФП, че предстои още много работа, преди да се стигне до реално споразумение.

          „Това означава, че и двете страни се съгласихме, когато погледнем НАТО и това, което НАТО като цяло може да направи, за да гарантира, че целият Арктически регион е сигурен“, заяви той.

          Попитан дали при подобно споразумение Гренландия ще остане част от Кралство Дания, Рюте отговори:

          „Този въпрос повече не беше повдиган в разговорите ми тази вечер с президента“.

          „Той е силно фокусиран върху това какво трябва да направим, за да гарантираме сигурността на този огромен Арктически регион, където в момента протичат значителни промени и където китайците и руснаците стават все по-активни, и как можем да го защитим“, добави Рюте. „Това беше действителният фокус на нашите разговори“.

