Рюте: В разговора с Тръмп не беше обсъждан въпросът за датския суверенитет над Гренландия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп не е обсъждал ключовия въпрос за датския суверенитет над Гренландия.
Рюте, който говори в телевизионно интервю за предаването „Special Report with Bret Baier“ по Fox News, даде малко подробности относно предполагаемата „рамка“ за споразумение, обявена от Тръмп след разговорите му с генералния секретар на НАТО.
Попитан дали при подобно споразумение Гренландия ще остане част от Кралство Дания, Рюте отговори:
