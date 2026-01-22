НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът остави в ареста младежа, обвинен за смъртта на 18-годишно момиче от фентанил в Пловдив

          22 януари 2026 | 22:52 410
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Михаил Максимов, обвинен за смъртта на 18-годишно момиче в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд отхвърли жалбата на 21-годишния младеж като неоснователна, потвърждавайки, че събраните доказателства за съпричастността му към тежкото деяние са напълно достатъчни.

          - Реклама -

          Магистратите взеха под внимание факта, че обвиняемият вече е бил наказван административно за притежание на наркотични вещества още докато е бил непълнолетен. Това обстоятелство натежа при вземането на решението, въпреки опитите на защитата да изтъкне неговата млада възраст и студентския му статус като смекчаващи вината обстоятелства.

          Адвокатите на Максимов посочиха също, че именно той е подал сигнала на телефон 112. Съдът обаче отбеляза, че тези доводи не са нови и вече са били обсъдени при първоначалното налагане на мярката за неотклонение. Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Трагичният инцидент се разплете, след като тялото на 18-годишното момиче беше открито на 23 август в района зад стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Съдебно-медицинските експертизи установиха, че смъртта е настъпила след употреба на фентанил – изключително опасен синтетичен опиоид.

          Максимов бе задържан и впоследствие обвинен, че е предоставил на тийнейджърката наркотика, довел до фаталния край. По време на разследването станаха известни смущаващи подробности около поведението на обвиняемия непосредствено след инцидента. Установено е, че той е подал сигнала на спешния телефон 112 не от своя мобилен апарат. Първоначално младежът е лансирал версията, че се е натъкнал на трупа случайно, докато се е разхождал в района.

          Законът предвижда изключително строго наказание за това престъпление. Ако бъде признат за виновен, Михаил Максимов може да получи присъда от 15 до 20 години лишаване от свобода, както и глоба в размер между 100 и 300 хиляди лева.

          Михаил Максимов, обвинен за смъртта на 18-годишно момиче в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд отхвърли жалбата на 21-годишния младеж като неоснователна, потвърждавайки, че събраните доказателства за съпричастността му към тежкото деяние са напълно достатъчни.

          - Реклама -

          Магистратите взеха под внимание факта, че обвиняемият вече е бил наказван административно за притежание на наркотични вещества още докато е бил непълнолетен. Това обстоятелство натежа при вземането на решението, въпреки опитите на защитата да изтъкне неговата млада възраст и студентския му статус като смекчаващи вината обстоятелства.

          Адвокатите на Максимов посочиха също, че именно той е подал сигнала на телефон 112. Съдът обаче отбеляза, че тези доводи не са нови и вече са били обсъдени при първоначалното налагане на мярката за неотклонение. Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Трагичният инцидент се разплете, след като тялото на 18-годишното момиче беше открито на 23 август в района зад стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Съдебно-медицинските експертизи установиха, че смъртта е настъпила след употреба на фентанил – изключително опасен синтетичен опиоид.

          Максимов бе задържан и впоследствие обвинен, че е предоставил на тийнейджърката наркотика, довел до фаталния край. По време на разследването станаха известни смущаващи подробности около поведението на обвиняемия непосредствено след инцидента. Установено е, че той е подал сигнала на спешния телефон 112 не от своя мобилен апарат. Първоначално младежът е лансирал версията, че се е натъкнал на трупа случайно, докато се е разхождал в района.

          Законът предвижда изключително строго наказание за това престъпление. Ако бъде признат за виновен, Михаил Максимов може да получи присъда от 15 до 20 години лишаване от свобода, както и глоба в размер между 100 и 300 хиляди лева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Грипна епидемия в Бургас: Учениците преминават на онлайн обучение, въвеждат строги мерки

          Владимир Висоцки -
          Област Бургас официално навлиза в грипна епидемия, считано от днес. В отговор на повишената заболеваемост се въвеждат редица временни противоепидемични мерки, които ще засегнат...
          Здраве

          България в топ 5 по риск от бърнаут: Икономиката губи над 600 млн. лева годишно

          Владимир Висоцки -
          България заема тревожно място в челната петица на държавите с повишен риск от професионално прегаряне, известно като бърнаут. Това сериозно предизвикателство пред пазара на...
          Правосъдие

          Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу Делян Пеевски за доходите

          Екип Евроком -
          Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство във връзка с потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Действията...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions