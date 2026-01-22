Михаил Максимов, обвинен за смъртта на 18-годишно момиче в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд отхвърли жалбата на 21-годишния младеж като неоснователна, потвърждавайки, че събраните доказателства за съпричастността му към тежкото деяние са напълно достатъчни.

Магистратите взеха под внимание факта, че обвиняемият вече е бил наказван административно за притежание на наркотични вещества още докато е бил непълнолетен. Това обстоятелство натежа при вземането на решението, въпреки опитите на защитата да изтъкне неговата млада възраст и студентския му статус като смекчаващи вината обстоятелства.

Адвокатите на Максимов посочиха също, че именно той е подал сигнала на телефон 112. Съдът обаче отбеляза, че тези доводи не са нови и вече са били обсъдени при първоначалното налагане на мярката за неотклонение. Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Трагичният инцидент се разплете, след като тялото на 18-годишното момиче беше открито на 23 август в района зад стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Съдебно-медицинските експертизи установиха, че смъртта е настъпила след употреба на фентанил – изключително опасен синтетичен опиоид.

Максимов бе задържан и впоследствие обвинен, че е предоставил на тийнейджърката наркотика, довел до фаталния край. По време на разследването станаха известни смущаващи подробности около поведението на обвиняемия непосредствено след инцидента. Установено е, че той е подал сигнала на спешния телефон 112 не от своя мобилен апарат. Първоначално младежът е лансирал версията, че се е натъкнал на трупа случайно, докато се е разхождал в района.

Законът предвижда изключително строго наказание за това престъпление. Ако бъде признат за виновен, Михаил Максимов може да получи присъда от 15 до 20 години лишаване от свобода, както и глоба в размер между 100 и 300 хиляди лева.