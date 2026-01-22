НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Начало България Правосъдие

          Съдът забрани на Божидар Бобоков да напуска страната

          22 януари 2026 | 15:31 290
          Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката за неотклонение на Божидар Бобоков, налагайки му парична гаранция в размер на 5000 лв. В допълнение, съдът постанови забрана за напускане на страната, съобщава БНР.

          Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          „Намерена марихуана в личния автомобил на Божидар Бобоков не е била за лична консумация“, заявиха съдебните органи.

          Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, беше привлечен към наказателна отговорност за притежание на наркотици с цел разпространение. Младежът бе задържан в курорта „Пампорово“, а в личния му автомобил бяха открити 122 грама марихуана. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на затвор от 2 до 8 години и глобен със сума между 5 000 и 20 000 лева.

          Срещу Божидар Бобоков има и висящо дело в София, свързано с участие в паленето на кофи за боклук по време на антиправителствени протести през декември 2025 г.

          Арестуваха сина на бизнесмена Атанас Бобоков на протеста Арестуваха сина на бизнесмена Атанас Бобоков на протеста

