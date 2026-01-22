Семейство от Кюстендил олекна с 31 хил. евро заради телефонни измамници

Семейство от Кюстендил е предало 31 хил. евро на телефонни измамници – случаят е от изминалата нощ, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Специализираните полицейски действия са започнали веднага след заявяването на деянието от служители на РУ-Кюстендил. Образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор.

Двамата от семейството отишли в ОДМВР – Кюстендил, в 2.40 ч., за да съобщят, че са били въведени в заблуждение по телефона от непознат мъж, представил се за полицай от Националната полиция. Той им съобщил, че ще последва обаждане от измамници и ще им поискат пари. Уверил ги, че полицията е в готовност да реагира и да задържи престъпниците.

Семейството е контролирано постоянно по телефоните, не са им позволявали да говорят с други хора. Комуникацията по телефона между жертвите, измамниците и „полицая“ продължила до късно през нощта.

Имало и уведомяване на семейството, че има задържани, водят се разговори и с прокурор, мнимият полицай им дал и тел. номер за връзка. Парите – 31 хил. евро, били занесени до близко училище и хвърлени през оградата. След оставянето на парите и спазените указания обажданията били преустановени, семейството опитало да се свърже с полицая, на без резултат. Разбрали, че са измамени.

От Областната дирекция за пореден път призовават гражданите да не се доверяват на обаждания от непознати. Полицията НЕ ИСКА пари от гражданите!

„Не се разделяйте с лека ръка със спестяванията си! Препоръчваме – съхранявайте парите си в банкова институция! При обаждания от непознати и свързани с искане на пари затворете телефона и звънете на тел. 112“, апелират от дирекцията.

Само преди две седмици семейство от близкото село Лозно беше ограбено с 24 500 евро, докато се прибирало пеша към дома си, а превалутираните евро носели в чанта за пазаруване.

Единият от извършителите беше задържан, другият се издирва все още. И досега не е ясно по каква причина възрастните хора държат такива сериозни суми, вече в евро, у тях или в дома си.