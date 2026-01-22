Шокиращ случай в детска градина: Педагог залепил устата на 3-годишно дете с тиксо

Шокиращ случай на насилие разтърси Враца, след като майка подаде жалба срещу педагогическо лице, което е залепило устата на 3-годишното ѝ дете с тиксо в детската градина „Вълшебница“. За случая съобщава агенция BulNews.

Майката Моника Вълкова описва инцидента като физическо и психическо насилие, което е представлявало сериозна опасност за живота на детето ѝ. Жалбата е подадена до директора на детската градина, както и до различни институции, включително Социалните служби, отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието и Община Враца. В резултат на сигнала случаят е предаден на полицията и прокуратурата.

В момента текат вътрешни и външни проверки, а междуинституционална среща е свикана на следващия ден след подаването на жалбите. Въпреки това, обвиненото педагогическо лице все още работи с децата в групата. Майката, обаче, е принудена да задържи детето си у дома, тъй като не може да бъде спокойна за неговата безопасност.

„До този момент той не ми беше казал нищо, защото, по думите му, двете госпожи са му обяснили, че това било ‘шега’ и че не бива да ми казва,“ пише майката в жалбата.

Според разказа на детето, педагозите първоначално представили случилото се като „шега“, но другата учителка, забелязала инцидента, се скарала на колежката си и отстранила тиксото с олио, за да не нарани детето. След инцидента майката забелязала следи по лицето на детето, които причинили болка и дискомфорт за няколко дни.

„Това поведение е напълно нетипично за него и е пряко свързано с преживяното,“ заявява родителят.

Майката подчертава, че действията на педагога съставляват сериозен риск за здравето и живота на детето, тъй като залепването на устата с тиксо може да доведе до задушаване и паника. Освен това, тя поставя под съмнение действията на педагозите след инцидента, които не са потвърдили случилото се.

Въпреки всички подадени жалби, директорът на детската градина не е взел мерки и педагогът продължава да работи с децата в групата. Майката настоява само педагогът, обвинен в насилие, да бъде изведен от групата, за да може детето ѝ да се върне в градината.

„То е лишено от ежедневната си среда, от връзката си с другите деца, защото не мога да бъда спокойна за неговата безопасност,“ заявява майката.