НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Шокиращ случай в детска градина: Педагог залепил устата на 3-годишно дете с тиксо

          22 януари 2026 | 11:17 450
          Снимка: Иван Шишиев / sofia.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Шокиращ случай на насилие разтърси Враца, след като майка подаде жалба срещу педагогическо лице, което е залепило устата на 3-годишното ѝ дете с тиксо в детската градина „Вълшебница“. За случая съобщава агенция BulNews.

          - Реклама -

          Майката Моника Вълкова описва инцидента като физическо и психическо насилие, което е представлявало сериозна опасност за живота на детето ѝ. Жалбата е подадена до директора на детската градина, както и до различни институции, включително Социалните служби, отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието и Община Враца. В резултат на сигнала случаят е предаден на полицията и прокуратурата.

          В момента текат вътрешни и външни проверки, а междуинституционална среща е свикана на следващия ден след подаването на жалбите. Въпреки това, обвиненото педагогическо лице все още работи с децата в групата. Майката, обаче, е принудена да задържи детето си у дома, тъй като не може да бъде спокойна за неговата безопасност.

          Напрежение във Враца: Майка обвини учителка, че е залепила с тиксо устата на 3-годишно й дете Напрежение във Враца: Майка обвини учителка, че е залепила с тиксо устата на 3-годишно й дете

          „До този момент той не ми беше казал нищо, защото, по думите му, двете госпожи са му обяснили, че това било ‘шега’ и че не бива да ми казва,“ пише майката в жалбата.

          Според разказа на детето, педагозите първоначално представили случилото се като „шега“, но другата учителка, забелязала инцидента, се скарала на колежката си и отстранила тиксото с олио, за да не нарани детето. След инцидента майката забелязала следи по лицето на детето, които причинили болка и дискомфорт за няколко дни.

          „Това поведение е напълно нетипично за него и е пряко свързано с преживяното,“ заявява родителят.

          Майката подчертава, че действията на педагога съставляват сериозен риск за здравето и живота на детето, тъй като залепването на устата с тиксо може да доведе до задушаване и паника. Освен това, тя поставя под съмнение действията на педагозите след инцидента, които не са потвърдили случилото се.

          Въпреки всички подадени жалби, директорът на детската градина не е взел мерки и педагогът продължава да работи с децата в групата. Майката настоява само педагогът, обвинен в насилие, да бъде изведен от групата, за да може детето ѝ да се върне в градината.

          „То е лишено от ежедневната си среда, от връзката си с другите деца, защото не мога да бъда спокойна за неговата безопасност,“ заявява майката.

          Шокиращ случай на насилие разтърси Враца, след като майка подаде жалба срещу педагогическо лице, което е залепило устата на 3-годишното ѝ дете с тиксо в детската градина „Вълшебница“. За случая съобщава агенция BulNews.

          - Реклама -

          Майката Моника Вълкова описва инцидента като физическо и психическо насилие, което е представлявало сериозна опасност за живота на детето ѝ. Жалбата е подадена до директора на детската градина, както и до различни институции, включително Социалните служби, отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието и Община Враца. В резултат на сигнала случаят е предаден на полицията и прокуратурата.

          В момента текат вътрешни и външни проверки, а междуинституционална среща е свикана на следващия ден след подаването на жалбите. Въпреки това, обвиненото педагогическо лице все още работи с децата в групата. Майката, обаче, е принудена да задържи детето си у дома, тъй като не може да бъде спокойна за неговата безопасност.

          Напрежение във Враца: Майка обвини учителка, че е залепила с тиксо устата на 3-годишно й дете Напрежение във Враца: Майка обвини учителка, че е залепила с тиксо устата на 3-годишно й дете

          „До този момент той не ми беше казал нищо, защото, по думите му, двете госпожи са му обяснили, че това било ‘шега’ и че не бива да ми казва,“ пише майката в жалбата.

          Според разказа на детето, педагозите първоначално представили случилото се като „шега“, но другата учителка, забелязала инцидента, се скарала на колежката си и отстранила тиксото с олио, за да не нарани детето. След инцидента майката забелязала следи по лицето на детето, които причинили болка и дискомфорт за няколко дни.

          „Това поведение е напълно нетипично за него и е пряко свързано с преживяното,“ заявява родителят.

          Майката подчертава, че действията на педагога съставляват сериозен риск за здравето и живота на детето, тъй като залепването на устата с тиксо може да доведе до задушаване и паника. Освен това, тя поставя под съмнение действията на педагозите след инцидента, които не са потвърдили случилото се.

          Въпреки всички подадени жалби, директорът на детската градина не е взел мерки и педагогът продължава да работи с децата в групата. Майката настоява само педагогът, обвинен в насилие, да бъде изведен от групата, за да може детето ѝ да се върне в градината.

          „То е лишено от ежедневната си среда, от връзката си с другите деца, защото не мога да бъда спокойна за неговата безопасност,“ заявява майката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Рязко увеличение на тол таксите от 1 март

          Дамяна Караджова -
          Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подготвя значително увеличение на тол таксите
          Политика

          Костадинов: Призоваваме да бъде разгледан законопроектът ни за удължаване на паралелното използване на лева и еврото

          Росица Николаева -
          От "Възраждане" призоваха в декларация максимално бързо да бъде разгледан законопроектът им за удължаване на паралелното използване на лева и еврото. Само след малко повече...
          Инциденти

          Скандал на Държавното първенство по борба в Сливен: Майка на борец скубала съдийка

          Дамяна Караджова -
          Напрежение и агресивни прояви разтърсиха финалите на Държавното първенство по борба в Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions