      четвъртък, 22.01.26
          Симеонов: Радев има пълния потенциал да мине над 1 млн. гласа

          22 януари 2026 | 09:21
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Първите дни са емоционални. Трябва да мине първият етап на емоциите, за да може да се измери точно подкрепата към Румен Радев. Това заяви пред БТВ Боряна Димитрова, социолог.

          По думите й Радев ще събере една сериозна обществена подкрепа, която ще размести пластовете Народното събрание.

          Тя припомни, че силен електорален прибив не значи устойчивост на един политически проект.

          Важни са лицата зад Радев. Помните, че много партии имаха грешки в кадровата политика„, каза Първан Симеонов, социолог.

          Едно е вълна тип ПП и ИТН – 600-700 000 гласа, други бяха вълните НДСВ и ГЕРБ с над 1 милион гласа. Радев има пълния потенциал да мине над 1 млн. гласа„, допълни той.

          Според Димитрова Радев ще се бори за „центъра“ в политиката.

          Смятам, че ще се мобилизират хора, които скоро не са гласували, разкри Симеонов.

