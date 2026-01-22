НА ЖИВО
          Скандал на Държавното първенство по борба в Сливен: Майка на борец скубала съдийка

          22 януари 2026 | 11:39
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Напрежение и агресивни прояви разтърсиха финалите на Държавното първенство по борба в Сливен. Инцидентът се случи след финала в категория до 72 кг класически стил, в който Иво Илиев от ЦСКА отстъпи на Димитър Георгиев от „Ботев“ Враца.

          След края на срещата, Илиев изрита съдийската маса, а секунди по-късно бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева. Това доведе до повишено напрежение, в резултат на което майката на бореца, Севда Илиева, започнала да дърпа и скубе Васева.

          Сериозни обвинения и закани последваха скандала. В социалните мрежи майката на Илиев, Севда Илиева, направи емоционален коментар, в който отправи тежки обвинения за умишлени действия, манипулации и целенасочен натиск в българската борба. Тя предупреди и за сериозни последици от тези действия.

          „Проблемите в борбата не са единичен случай, а съществуват от години. Те са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството,“ заяви Илиева.

          Сериозни обвинения и закани последваха скандала. В социалните мрежи майката на Илиев, Севда Илиева, направи емоционален коментар, в който отправи тежки обвинения за умишлени действия, манипулации и целенасочен натиск в българската борба. Тя предупреди и за сериозни последици от тези действия.

          „Проблемите в борбата не са единичен случай, а съществуват от години. Те са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството,“ заяви Илиева.

