Музикалната общност в България претърпя тежка загуба. На 54-годишна възраст си отиде Иван Лалев – изключителен виолончелист и уважаван концертмайстор на Софийската филхармония. Новината бе съобщена официално от културната институция, където колегите му го описват като музикант с рядка почтеност, широка култура и тихо, но безпогрешно присъствие.

Пътят на Иван Лалев в музиката е предопределен и започва още в детските му години. Едва на 10-годишна възраст той поема по стъпките на изкуството под ръководството на своя баща Христо Лалев, който също е бил дългогодишен концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония. Обучението му преминава през школата на Националното музикално училище „Любомир Пипков“, след което продължава развитието си в престижни университети в Съединените щати.

Талантът и отдадеността му го отвеждат до големите сцени на Америка и Европа, включително до впечатляващ дебют в зала „Карнеги хол“. Биографията му на музикант от международна класа е наситена с работа с елитни оркестри и диригенти, както и с множество професионални отличия. От 2016 г. Иван Лалев заема ключовата позиция на концертмайстор на виолончелите в националния ни оркестър.

За колегите и публиката обаче най-важното не остава затворено само в списъка с постижения. От Софийската филхармония подчертават, че най-същественото е начинът, по който той е свирил – „с любов, дисциплина, мисъл и дълбока отговорност към музиката и към хората до себе си“.

Като неразделна част от квартет „Филхармоника“, Лалев оставя ярка следа в съвременното музикално изкуство у нас. В емоционалното си прощаване колегите му споделят думи на дълбока признателност за работата му като концертмайстор: „Позиция, която не просто зае, а отстоя с достойнство, постоянство и професионална чест. Като част от квартет „Филхармоника“ и като колега, той беше опора – тиха, сигурна, без излишни жестове. Софийската филхармония не губи само музикант, а скъп приятел“.