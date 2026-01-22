Слави Несторов: Всеки от разделилите се родители вече има шанс да е част от живота на детето си

„Всеки от разделилите се родители вече има шанс да е част от живота на детето си.“

Това каза основателят на фондация „За споделено родителство“ Слави Несторов, който беше гост предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Несторов, който заедно със своите съмишленици от фондацията, повече от две години се бори за това в закона да се въведе оборима презумпция за споделено родителство, изрази удовлетвореността си, че това най-накрая стана факт, след като НС гласува промените през декември.

Гостът разказа, че сега дори при сложни казуси, в които двамата разделили се родители живеят в различни градове, те могат да продължат да упражняват по пълноценен начин своите задължения, като във всеки конкретен случай съдията ще решава как точно да се случат нещата.