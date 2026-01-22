НА ЖИВО
          Слави Несторов: Всеки от разделилите се родители вече има шанс да е част от живота на детето си

          22 януари 2026 | 17:23 440
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Всеки от разделилите се родители вече има шанс да е част от живота на детето си.“

          Това каза основателят на фондация „За споделено родителство“ Слави Несторов, който беше гост предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Несторов, който заедно със своите съмишленици от фондацията, повече от две години се бори за това в закона да се въведе оборима презумпция за споделено родителство, изрази удовлетвореността си, че това най-накрая стана факт, след като НС гласува промените през декември.

          Гостът разказа, че сега дори при сложни казуси, в които двамата разделили се родители живеят в различни градове, те могат да продължат да упражняват по пълноценен начин своите задължения, като във всеки конкретен случай съдията ще решава как точно да се случат нещата.

          „Направихме много неща, които да информират хората, защото до преди две години не се знаеше какво е родителско отчуждение. Приемаше се, че статуквото е, че когато родителите се разделят, децата остават при т.нар- „отглеждащ родител“ за 90% от времето, а другият родител евентуално може да ги види“, каза още гостът.

