Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов изрази категорична подкрепа за въвеждането на машини за гласуване със сканиращи устройства, определяйки ги като „най-добрия и най-сигурен вариант“ за честен изборен процес в България. В подробна позиция, публикувана в социалната мрежа Facebook, той аргументира необходимостта от технологична промяна, която да гарантира справедливото отчитане на вота.

Според представения от Трифонов модел, процесът запазва усещането за традиционно гласуване, но добавя високотехнологична защита. Избирателят отбелязва вота си върху хартиена бюлетина, която след това се сканира от специализирано устройство и попада в запечатана урна. Машината автоматично отчита гласа, а при грешка в попълването връща бюлетината за унищожаване, като дава възможност на гласоподавателя да опита отново с нова бланка.

Ключовият момент в предложението е елиминирането на човешкия фактор при броенето. Системата автоматично разпечатва протокол с резултатите веднага след края на изборния ден. Трифонов подчертава, че това премахва възможността членовете на секционните избирателни комисии (СИК) да манипулират данните, тъй като те „нито броят бюлетини, нито попълват ръчно протоколи“. Бюлетините остават в урните само за контролно преброяване и се предават в Районната избирателна комисия (РИК) заедно с машинния протокол.

Като сериозен аргумент за реформата лидерът на ИТН посочва статистиката от последните парламентарни избори, при които са регистрирани над 51 хиляди недействителни бюлетини – проблем, който сканиращите устройства биха решили напълно. Той прави и ясно разграничение между предлаганата технология и т.нар. „мадуровки“, използвани в други държави, като отхвърля опасенията за софтуерни манипулации при сканиращите машини.

Трифонов обвързва съпротивата срещу тази технология с желанието на определени политически сили да запазят механизмите за изборни измами. Той завършва позицията си с директно обръщение:

„Сега си отговорете кои партии са против. Дали тези, чиито членове в комисиите преправят протоколи, дописват и унищожават бюлетини, както и тези, които се заиграха със софтуера на машините, предлагаха кодовете на машините „мадуровки“, и чийто заместник-министър на електронното управление незаконно снима процеса на генериране на кодове и го изнесе в телефона си?

Вие сте умни – сами ще прецените. Знам, че в България всеки разбира от всичко, но изборният процес е едно от най-важните неща за демокрацията. Нашият вот трябва да бъде справедливо отчитан и „Има такъв народ“ прави всичко възможно това да се случи.“

Темата за изборните правила остава гореща и в пленарната зала, където управляващите опитаха да прокарат второто гласуване на промените в изборното законодателство. Процедурата обаче бе блокираната от опозицията, която успя да провали кворума и да спре заседанието.