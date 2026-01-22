НА ЖИВО
          Сняг затвори Троянски проход и въведе ограничения за тежкотоварни автомобили

          22 януари 2026 | 09:28 460
          Снимка: nbp.bg
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Проходът Троян – Кърнаре е затворен за всички видове превозни средства заради сериозен снеговалеж в Родопите, който доведе до снежна покривка до 20 сантиметра в област Смолян. В областния център новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в региона са проходими при зимни условия, благодарение на усилията на екипите по снегопочистването.

          57 машини са работили на терен през нощта, съобщават от областната администрация в Смолян.

          Заради снеговалежа и снегопочистването, в сила са временни ограничения за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат.

          В София, на терен работят 105 снегорина, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

