Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство във връзка с потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Действията на обвинението са предприети след подаден сигнал от съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от БТА.

Сигналът, който стана повод за прокурорската проверка, е бил изпратен още през септември до ключови институции, включително Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), Националната агенция за приходите (НАП) и главния прокурор. В документа се излагат твърдения, базирани на публично достъпна информация, според които Делян Пеевски е декларирал по-висок размер на дивиденти, отколкото реално са му изплатили неговите фирми.

От „Да, България“ настояват институциите да извършат задълбочена проверка на тези данни. Конкретните искания към КОНПИ включват всеобхватна инспекция и преценка за евентуално наличие на несъответствие между имуществото и разходите на политика спрямо законните му източници на финансиране. При установяване на законови предпоставки, от формацията очакват да бъдат предприети съответните действия.

Паралелно с това, към приходната агенция (НАП) е отправено искане за верификация на съответствието между декларираните доходи от дивиденти и сумите, начислени или изплатени според годишните финансови отчети. Настоява се и за проверка на данъчната основа, внесените данъци (включително върху дивиденти и доходи от наем), както и коректността при декларирането и облагането на доходите от наем. Очакванията са при констатирани нарушения да се приложат навременни мерки.

Позицията на подателите на сигнала е, че прокуратурата следва да извърши всестранна и обективна проверка. Анализът трябва да се базира на изложената информация от публични данни за потенциално наличие на признаци на престъпление по смисъла на глава седма от особената част на Наказателния кодекс.

Казусът има своята предистория от миналата година. През октомври 2025 г. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов посетиха Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да потърсят информация относно движението на подадените от тях сигнали срещу председателя на ДПС. Тогава среща с изпълняващия функциите председател на комисията Антон Славчев не се състоя.

Божидар Божанов коментира обхвата на подадените сигнали и съмненията за мащабни финансови разминавания:

„Изпратили сме сигнали до КПК и до прокуратурата във връзка с Делян Пеевски за „компроматната му банк“, с която държи, заплашва, изнудва политици, магистрати, министри, и за несъответствието на неговото имуществено състояние с подадените от него декларации, като разликата е около 100 000 000 лв.“