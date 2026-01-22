Споразумението между ЕС и Меркосур вероятно ще влезе временно в сила от март

Споразумението за свободна търговия на ЕС с южноамериканските страни от Меркосур вероятно ще започне да се прилага временно още през март, въпреки предстоящото оспорване във висшия съд на блока, заяви пред Ройтерс европейски дипломат.
В сряда европейските депутати нанесоха удар на спорното търговско споразумение с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай, като го отнесоха до Европейския съд, което потенциално ще го забави с две години.
„Споразумението между ЕС и Меркосур ще се прилага временно, след като първата страна от Меркосур го ратифицира. Това вероятно ще бъде Парагвай през март„, каза пред Ройтерс неназован дипломат от ЕС.
ЕС подписа най-голямото си търговско споразумение с членовете на Меркосур в събота след 25 години преговори, а забавянето предизвика тревога сред много бизнеси в Германия и сред един от основните му поддръжници, канцлера Фридрих Мерц.
Той заяви пред делегатите на Световния икономически форум в швейцарския алпийски курорт Давос, че съжалява за решението на Европейския парламент, което означава, че е издигната още една пречка пред споразумението.
„Но бъдете сигурни. Няма да бъдем спрени. Споразумението с Меркосур е справедливо и балансирано. Няма алтернатива на него, ако искаме да имаме по-висок икономически растеж в Европа“, каза той.
Поддръжниците твърдят, че споразумението е важно, за да компенсира загубите на бизнес поради американските тарифи и да намали зависимостта от Китай.
Критиците, водени от Франция, пък казват, че то ще увеличи вноса на евтино говеждо месо, захар и птици и ще подкопае местните земеделци.
