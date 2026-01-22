Срещата на Тръмп със Зеленски ще бъде на 22 януари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в Давос, Швейцария, на 22 януари, съобщи „Киев Индипендънт“.

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно. Двама източници, запознати с въпроса, са потвърдили пред Си Ен Ен, че срещата се очаква да се състои.

Въпреки това около срещата възникнаха съмнения дали тя действително ще се проведе. По-рано Зеленски заяви, че не планира да пътува до Давос за годишната среща на Световния икономически форум, тъй като предпочита да остане в Украйна след поредната нощна руска атака, която заплашва допълнително да задълбочи енергийната криза.

„Без съмнение, в този случай избирам Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент“, каза украинският президент пред журналисти на 20 януари.

Той добави, че би обмислил участие в Давос, ако има реална възможност за вземане на решения относно допълнителни системи за противовъздушна отбрана и пакети за енергийна помощ за Киев. Президентската канцелария на Украйна все още не е потвърдила официално провеждането на срещата, а Зеленски не беше в Давос на 21 януари.

Изданието „Политико“ съобщи, че срещата между двамата президенти се очаква да последва сесия, посветена на Съвета за мир за Газа, създаден по инициатива на Тръмп. Axios пък информира, че срещата на 22 януари ще се състои в деня, в който специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще пътува до Москва за отделна среща с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано потвърди плановете за среща между Путин и Уиткоф на 22 януари, предаде руската държавна агенция ТАСС.

Кремъл вече заяви, че е готов да приеме Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва за продължаване на разговорите за мир в Украйна, макар че до този момент не беше обявена конкретна дата.

В навечерието на очакваните срещи Тръмп заяви, че смята, че всички страни са „относително близо“ до постигане на споразумение.

„Мисля, че Русия иска да сключи сделка, мисля, че Украйна иска да сключи сделка“, каза републиканецът по време на Световния икономически форум.

От Киев заявиха, че мирното предложение, изготвено в рамките на серия разговори между украински и западни представители, е „90% готово“, въпреки че някои от най-спорните въпроси — като бъдещето на частично окупирания регион Донбас — остават нерешени. Украйна многократно е отхвърляла исканията на Москва за изтегляне на украинските сили от източния регион, включително от райони, които руските войски не са успели да завземат.

Междувременно Путин досега е отхвърлял всички предложения за прекратяване на огъня, като продължава да настоява за максималистични искания по отношение на Украйна.