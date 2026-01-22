НА ЖИВО
          Станка Златева: Такава простотия няма – да скочиш на жена, да ритнеш масата

          Президентът на БФБ се изказа по повод скандала между Иво Илиев от ЦСКА и съдийката Елина Васева

          22 януари 2026 | 09:11 1260
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Такава простотия няма – да скочиш на жена, да ритнеш масата, да я удариш… Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА!“, заяви президентът на Българската федерация по борба Станка Златева по повод скандала на държавното първенство по борба в Сливен.

          Недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг на класическия стил, Иво Илиев от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Секунди по-късно той бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева.

          Последната е бивша националка, като има бронз в кат. до 63 кг на европейското първенство в Баку (Азербайджан) през 2010 г.

          На свой ред тя беше атакувана от майката на бореца, а в залата настана пълен хаос.

          След като страстите се успокоиха, Илиев беше дисквалифициран.

          По повод евентуалните последици за състезателя Станка Златева бе лаконична пред bTV: „Ще разберем!“.

