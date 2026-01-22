НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край

          Бившият капитан на националния отбор коментира предстоящото участие на България в турнира FIFA Series, където ще играем със Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис

          22 януари 2026 | 12:50 290
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров коментира предстоящото участие на България в турнира FIFA Series. Там тимът ни ще срещне екзотични съперници като Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис. 

          - Реклама -

          „Веселите истории в българския футбол нямат край!

          Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта?

          Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина.

          Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир?

          Дано момчетата поне да летят със чартър! Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!“, написа Стилиян във Фейсбук.

          Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров коментира предстоящото участие на България в турнира FIFA Series. Там тимът ни ще срещне екзотични съперници като Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис. 

          - Реклама -

          „Веселите истории в българския футбол нямат край!

          Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта?

          Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина.

          Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир?

          Дано момчетата поне да летят със чартър! Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!“, написа Стилиян във Фейсбук.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Доминантен Яник Синер с пореден триумф

          Николай Минчев -
          Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем, след като...
          Баскетбол

          Ню Йорк Никс с рекордна победа, допускайки само 66 точки

          Николай Минчев -
          Ню Йорк Никс записа най-изразителната победа в историята на клуба, след като разгроми Бруклин Нетс със 120:66 в мач от редовния сезон на НБА. Градското...
          Тенис

          Новак Джокович докосва рекорд след лекция срещу италианец

          Николай Минчев -
          Новак Джокович се класира за третия кръг на Australian Open, след като записа убедителна победа над Франческо Маестрели. Десеткратният шампион в Мелбърн се наложи...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions