Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров коментира предстоящото участие на България в турнира FIFA Series. Там тимът ни ще срещне екзотични съперници като Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

„Веселите истории в българския футбол нямат край!

Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта?

Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина.

Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир?

Дано момчетата поне да летят със чартър! Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!“, написа Стилиян във Фейсбук.