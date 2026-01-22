НА ЖИВО
          Теодор Славев: Радев ще направи електорален пробив, но управлението ще бъде изпитание

          22 януари 2026 | 12:24 150
          Политологът Теодор Славев прогнозира сериозна промяна в политическия пейзаж на страната след оставката на президента Румен Радев. Според експерта от Българския институт за правни инициативи (БИПИ), преходът на държавния глава от президентската институция към реалната партийна политика е ход, подготвян дълго във времето.

          В интервю пред БНР Славев коментира новата роля на Радев, който според него изоставя комфорта на „Дондуков“ 2, за да се впусне в битката за изпълнителната власт.

          Според анализа на Славев, новият политически проект на бившия президент има потенциал да акумулира сериозна подкрепа, но това няма да бъде достатъчно за еднолично управление. Очакванията са за фрагментиран парламент, който ще наложи търсенето на коалиционни форми.

          „Моите очаквания са Радев действително да направи електорален пробив. Но оттам насетне ще започне сложното и трудното“, подчерта Славев и допълни: „Очаквам парламентарното представителство да върви към окрупняване, но не очаквам да има един субект, който да има абсолютно мнозинство. Българското общество не е в това състояние“.

          Основна тема в анализа на Теодор Славев е заявката на Радев за борба с корупцията – лозунг, който присъства в реториката на всички политически сили от началото на прехода, но остава нереализиран. Политологът обърна внимание и на напрежението около Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

          По думите му, закриването на КПК в сегашния ѝ вид се инициира основно от ГЕРБ поради опасения от политическа употреба преди вота. „Закриването на КПК в този й вариант преди избори се лидира от ГЕРБ, защото те се страхуват, че тя ще бъде използвана на вота“, посочи експертът.

          Славев изрази скептицизъм относно независимостта на регулаторните и контролните органи в България:

          „Изграждането на тези структури в България никога не се е правило с оглед да бъдат ефективни и политически неутрални. Прави се с оглед на това партиите и политиците да имат влияние и да ги използват или като чадър, или като бухалка в удобните моменти. Подобен е подходът и към съдебната власт и кадруването там“.

          Основният въпрос, който предстои да се реши на изборите, е дали новият политически фактор ще промени порочните практики.

          Ключов момент за бъдещото управление ще бъде визията за съдебната реформа, и по-конкретно съставът на Висшия съдебен съвет (ВСС), Инспектората и изборът на нов главен прокурор.

          „Трябва да разберем какво е виждането на Румен Радев и хората около него за управлението на големите публични системи, включително съдебната власт“, допълни той.

          След оставката на Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на държавен глава. Според прогнозата на Славев, тя не само ще довърши мандата, но и веднага ще започне активна подготовка за следващите президентски избори.

          Славев смята, че Илияна Йотова още от първия си ден като държавен глава ще влезе в предизборна кампания за предстоящите президентски избори.

          „Нямам съмнение, че тя ще бъде участник“, категоричен е политологът.

