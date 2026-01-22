Тежки наводнения в Гърция отнеха два живота, лошото време продължава

Двама души загинаха при тежки наводнения в Гърция. Едно от най-силно засегнатите места са предградията на Атина. Пожарната служба съобщи, че жена е загинала на улица в Глифада, след като била затисната и повлечена от водите на кола. Стотици сигнали за наводнени имоти и отнесени автомобили са постъпили в службите.

Очаква се лошото време да продължи и в четвъртък, като фронтът се мести към източната част на Гърция, където се очакват нови валежи и потенциална опасност от наводнения.