НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Тежки наводнения в Гърция отнеха два живота, лошото време продължава

          22 януари 2026 | 08:12 80
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Двама души загинаха при тежки наводнения в Гърция. Едно от най-силно засегнатите места са предградията на Атина. Пожарната служба съобщи, че жена е загинала на улица в Глифада, след като била затисната и повлечена от водите на кола. Стотици сигнали за наводнени имоти и отнесени автомобили са постъпили в службите.

          - Реклама -
          Двама загинали в Гърция след силни ветрове и наводнения Двама загинали в Гърция след силни ветрове и наводнения

          Очаква се лошото време да продължи и в четвъртък, като фронтът се мести към източната част на Гърция, където се очакват нови валежи и потенциална опасност от наводнения.

          Двама души загинаха при тежки наводнения в Гърция. Едно от най-силно засегнатите места са предградията на Атина. Пожарната служба съобщи, че жена е загинала на улица в Глифада, след като била затисната и повлечена от водите на кола. Стотици сигнали за наводнени имоти и отнесени автомобили са постъпили в службите.

          - Реклама -
          Двама загинали в Гърция след силни ветрове и наводнения Двама загинали в Гърция след силни ветрове и наводнения

          Очаква се лошото време да продължи и в четвъртък, като фронтът се мести към източната част на Гърция, където се очакват нови валежи и потенциална опасност от наводнения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Путин ще приеме американския пратеник Уиткоф и предприемача Къшнър на 22 януари

          Красимир Попов -
          Руският президент Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и предприемача Джаред Къшнър на 22 януари. Руският...
          Политика

          Рюте: В разговора с Тръмп не беше обсъждан въпросът за датския суверенитет над Гренландия

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп не е обсъждал ключовия въпрос...
          Политика

          Рюте: Още много работа по въпроса за Гренландия

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АФП, че по въпроса за Гренландия предстои още много работа. Изявлението дойде, след като президентът на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions