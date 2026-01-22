TPAO води преговори с Chevron за партньорство в проучване на нефт и газ

Държавната енергийна компания на Турция Turkish Petroleum Corp. (TPAO) води поверителни разговори с американския енергиен гигант Chevron Corp. относно евентуално партньорство за проучване на нефт и природен газ, съобщи „Блумбърг“.

- Реклама -

Потенциалното сътрудничество ще бъде насочено към сеизмични проучвания и сондажни дейности, уточни източникът, пожелал анонимност поради частния характер на преговорите. Към момента не са оповестени конкретни проекти или локации.

Разговорите се провеждат в момент, когато Анкара се стреми да намали почти пълната си зависимост от внос на нефт и газ чрез увеличаване на вътрешното производство и разширяване на международните операции на TPAO. Те съвпадат и с подобряването на отношенията между Турция и САЩ.

Едно евентуално партньорство с Chevron би последвало отделно споразумение, постигнато през януари между TPAO и Exxon Mobil Corp. за съвместни офшорни проучвания в Черно море и източното Средиземно море, което е част от по-широките усилия на Турция за засилване на дълбоководните сондажи.

Предизвикателства пред вътрешното производство

Разговорите с Chevron се водят и на фона на продължаващите затруднения на Турция да увеличи мащаба на вътрешното производство на природен газ, въпреки значителните инвестиции в Черно море. Добивът от газовото находище „Сакария“ остава под първоначално заложените цели, като среднодневното производство за периода януари–ноември възлиза на около 7,7 милиона кубически метра, според данни на Службата за регулиране на енергийния пазар (EPDK).

Месечният добив през ноември е достигнал 245,8 милиона кубически метра, което се равнява на приблизително 7,8 милиона кубически метра на ден — значително под предвидените 10 милиона кубически метра дневно за първата фаза на проекта.

Правителствените планове предвиждат дневното производство да нарасне до 20 милиона кубически метра до третото тримесечие на 2026 г. и до 40 милиона кубически метра до 2028 г. с приключването на по-късните етапи. Анализатори отбелязват обаче, че дори при ниво от 40 милиона кубически метра на ден находището „Сакария“ би покривало едва около една четвърт от годишното потребление на природен газ в Турция, което към ноември 2025 г. възлиза на 52,3 милиарда кубически метра.

Само битовото потребление е средно близо 56 милиона кубически метра на ден, което означава, че настоящият добив от Черно море задоволява приблизително 14% от жилищното търсене. Постигането на по-високи производствени нива би изисквало допълнителни сондажи, разширяване на преработвателната инфраструктура и устойчиви инвестиции за по-дълъг период от първоначално очертания.

По-широка енергийна стратегия

TPAO вече осъществява дейност в Черно море, Ирак, Русия и Сомалия и преди това е извършвала сондажи в източното Средиземноморие, където Chevron оперира големи газови находища в израелски и кипърски води.

Попитан за информацията относно водените разговори, говорител на Chevron заяви пред „Блумбърг“: „Chevron разполага с разнообразно глобално портфолио в областта на проучването и добива и продължава да оценява потенциални възможности. По принцип не коментираме търговски въпроси“.