      четвъртък, 22.01.26
          Тръмп обяви постигнатата рамка за споразумение относно Гренландия, оттегля заплахата за мита

          22 януари 2026 | 00:39 100
          Снимка: Alex Wong/Getty Images; Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images
          Сподели
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал рамка за споразумение относно Гренландия — територия, за която по-рано беше заплашил, че ще отнеме от Дания. Тръмп каза, че се отказва от заплахата си за налагане на мита срещу европейските си съюзници.

          Тръмп, който говори след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по време на Световния икономически форум в Швейцария, даде малко подробности относно предполагаемата рамка или дали тя отговаря на неговите искания за пълен контрол на САЩ върху арктическия остров.

          „Оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, всъщност, с целия Арктически регион“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

          „Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари“, допълни той.

          Планираните мита трябваше да засегнат Дания, както и близки съюзници на САЩ, включително Великобритания, Франция и Германия, които изпратиха войски в Гренландия след заплахите на американския президент.

          По-късно, в разговор с репортери в коридорите на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос, Тръмп заяви, че сделката ще бъде в сила „завинаги“.

          Попитан дали САЩ ще придобият суверенитет над огромния, но слабо населен остров, републиканецът се поколеба и каза:

          „Това е най-дългосрочната възможна сделка и мисля, че поставя всички в много добра позиция, особено по отношение на сигурността, минералите и всичко останало“.

          „Това е сделка, към която хората се втурнаха — наистина фантастична за Съединените щати, която ни дава всичко, което искахме“, добави той.

          В отделно изявление пред Си Ен Би Си Тръмп определи споразумението като „концепция за сделка“.

          „Тя е малко сложна, но ще я обясним по-нататък. Генералният секретар на НАТО, аз и още някои хора разговаряхме и това е именно сделката, която исках да мога да сключа“, каза президентът.

          Стремежът на Тръмп да придобие Гренландия от съюзника в НАТО Дания сериозно разтърси глобалния ред и пазарите.

          По-рано на 21 януари Тръмп за първи път изключи използването на сила, но настоя за „незабавни преговори“ за придобиването на острова от Дания.

          „Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила, при която бихме били, откровено казано, неудържими — но няма да направя това“, заяви Тръмп в речта си пред Световния икономически форум.

          „Не е нужно да използвам сила. Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е едно място, наречено Гренландия“, каза още американският президент.

