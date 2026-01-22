Тръмп обяви постигнатата рамка за споразумение относно Гренландия, оттегля заплахата за мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал рамка за споразумение относно Гренландия — територия, за която по-рано беше заплашил, че ще отнеме от Дания. Тръмп каза, че се отказва от заплахата си за налагане на мита срещу европейските си съюзници.
Тръмп, който говори след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по време на Световния икономически форум в Швейцария, даде малко подробности относно предполагаемата рамка или дали тя отговаря на неговите искания за пълен контрол на САЩ върху арктическия остров.
Планираните мита трябваше да засегнат Дания, както и близки съюзници на САЩ, включително Великобритания, Франция и Германия, които изпратиха войски в Гренландия след заплахите на американския президент.
По-късно, в разговор с репортери в коридорите на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос, Тръмп заяви, че сделката ще бъде в сила „завинаги“.
Попитан дали САЩ ще придобият суверенитет над огромния, но слабо населен остров, републиканецът се поколеба и каза:
В отделно изявление пред Си Ен Би Си Тръмп определи споразумението като „концепция за сделка“.
Стремежът на Тръмп да придобие Гренландия от съюзника в НАТОДания сериозно разтърси глобалния ред и пазарите.
По-рано на 21 януари Тръмп за първи път изключи използването на сила, но настоя за „незабавни преговори“ за придобиването на острова от Дания.
