Тръмп съобщи, че Путин е приел поканата да се присъедини към „Съвета за мир“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин, неговият руски колега, е приел поканата да се присъедини към неговия „Съвет за мир“, въпреки че Кремъл досега твърдеше, че все още разглежда поканата, предаде АФП.
Попитан за критиките, че търси контакт с недемократични фигури, Тръмп заяви, че някои от тях са „противоречиви“, но добави:
В МоскваПутин заяви по време на заседание на кабинета, че е разпоредил на външното министерство да проучи предложението.
Путин каза още, че Русия би могла да плати искания един милиард долара за постоянно членство „от руските активи, замразени при предишната американска администрация“.
Той добави, че тези активи могат да бъдат използвани и „за възстановяването на териториите, пострадали от военните действия, след сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна“.
Покани са били изпратени до десетки световни лидери с искане за вноска от 1 милиард долара за постоянно място в съвета.
Макар първоначално да е бил замислен с цел надзор върху възстановяването на Газа, уставът на съвета не изглежда да ограничава дейността му само до тази територия и създава впечатление, че се стреми да се конкурира с ООН — което предизвика недоволство сред някои съюзници на САЩ, включително Франция.
