Тръмп съобщи, че Путин е приел поканата да се присъедини към „Съвета за мир“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин, неговият руски колега, е приел поканата да се присъедини към неговия „Съвет за мир“, въпреки че Кремъл досега твърдеше, че все още разглежда поканата, предаде АФП.

„Той беше поканен, той прие. Много хора приеха", каза Тръмп пред репортери в Давос, Швейцария, визирайки все още неясно дефинираната от него група от световни лидери.

Попитан за критиките, че търси контакт с недемократични фигури, Тръмп заяви, че някои от тях са „противоречиви“, но добави:

„Ако сложа само бебета в съвета, това няма да е кой знае какво“.

В Москва Путин заяви по време на заседание на кабинета, че е разпоредил на външното министерство да проучи предложението.

„Руското външно министерство беше натоварено да проучи документите, които ни бяха изпратени, и да проведе консултации по темата с нашите стратегически партньори“, каза руският лидер по време на излъчвано по телевизията правителствено заседание.

„Едва след това ще можем да отговорим на поканата“, допълни той.

Путин каза още, че Русия би могла да плати искания един милиард долара за постоянно членство „от руските активи, замразени при предишната американска администрация“.

Той добави, че тези активи могат да бъдат използвани и „за възстановяването на териториите, пострадали от военните действия, след сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна“.

Покани са били изпратени до десетки световни лидери с искане за вноска от 1 милиард долара за постоянно място в съвета.

Макар първоначално да е бил замислен с цел надзор върху възстановяването на Газа, уставът на съвета не изглежда да ограничава дейността му само до тази територия и създава впечатление, че се стреми да се конкурира с ООН — което предизвика недоволство сред някои съюзници на САЩ, включително Франция.