      четвъртък, 22.01.26
          Тръмп заплаши Европа с „голям ответен удар“

          22 януари 2026 | 15:38
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към европейските държави относно управлението на техните активи в американски ценни книжа. Държавният глава на САЩ бе категоричен, че Вашингтон няма да се поколебае да предприеме сериозни контрамерки, ако страните от Европа опитат да използват държавните облигации като инструмент за политически или икономически натиск срещу Америка.

          В коментар за телевизия „Фокс Бизнес Нетуърк“, Тръмп коментира хипотезата, при която европейски партньори биха решили да се освободят от значителни обеми американски дълг. Според него подобен ход би бил посрещнат с мигновена и твърда реакция от страна на американската администрация, като той изрази увереност в силната преговорна позиция на САЩ.

          „Ако това се случи, ще има голям ответен удар от наша страна и ние държим всички козове“, заяви Тръмп в интервю за „Фокс Бизнес Нетуърк“.

          Изявлението идва на фона на дискусиите за глобалните финансови баланси и потенциалните лостове за влияние между големите икономики. Президентът подчерта, че всеки опит за дестабилизиране чрез финансовите пазари ще има тежки последици за инициаторите.

