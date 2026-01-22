Тръмп започва операция по прилагане на имиграционния закон в щата Мейн, насочена към бежанци

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е започнала операция по прилагане на имиграционното законодателство в щата Мейн, който е дом на няколко бежански общности, включително сомалийци, съобщиха US News и два източника, запознати с дискусиите.

Това е поредното място, което попада под мерките на Тръмп за затягане на имиграционния контрол. В прессъобщение, публикувано от ведомството, се посочва, че на 20 януари е стартирала операция „Операция Улов на деня“, насочена срещу лица с криминални прояви. Повече от 100 агенти са пристигнали в студения североизточен щат, съобщиха източниците. Един от тях добави, че операцията ще бъде фокусирана върху бежанци.

Политическото ръководство на Мейн и имигрантските общности в щата се подготвят за пристигането на още имиграционни агенти. Губернаторът Джанет Милс, демократ, заяви миналата седмица, че агресивните тактики за прилагане на закона от страна на администрацията на Тръмп „не са добре дошли“.

Президентът, от средата на 2025 г. насам, е изпратил увеличен брой имиграционни агенти в градове и щати, управлявани от демократи, като през последните седмици около 3 000 федерални агенти са били разположени в Минесота. Тръмп твърди, че интензивните операции по прилагане на закона са необходими за борба с престъпността, въпреки че много от задържаните предполагаеми нарушители на имиграционното законодателство нямат повдигнати обвинения или присъди.

Тръмп е отправял критики към сомалийските имигранти, след като някои сомалийски американци бяха замесени в схема за измами в Минесота, като ги нарече „боклук“ и заяви, че те трябва да напуснат САЩ.

Обществената подкрепа за подхода на Тръмп към имиграцията е намаляла през последните месеци, след като федерални агенти извършиха акции в жилищни квартали, използваха сълзотворен газ и влязоха в сблъсъци с протестиращи.

Напрежението ескалира по-рано този месец, когато служител на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) смъртоносно простреля Рене Гуд — гражданка на САЩ и майка на три деца — в Минеаполис.

Карл Шелайн, кмет на Люистън, щата Мейн, заяви, че градът е отчел увеличение на броя на агентите на ICE в града с население от 39 000 души. Люистън, вторият по големина град в Мейн, е дом на сомалийски имигранти и други бежанци — общности, които живеят там от десетилетия.