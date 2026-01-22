Висшият адвокатски съвет излезе с официална позиция и предупреждение към гражданите относно зачестили случаи на онлайн измами. Лъжливи интернет платформи предлагат фалшиви адвокатски услуги, като манипулират потребителите и увреждат репутацията на юридическата гилдия.

В институцията са постъпили множество сигнали за нерегламентирано използване на лични и професионални данни. Без изричното съгласие на съответните юристи, техните имена и адвокатски статус се използват в съдържанието на сайтове, поддържани от трети лица. В редица от случаите посочените адвокатите не са информирани, че самоличността им се използва за привличане на клиенти, пише в позицията на съвета.

Според експертите са налице безспорни данни за системна злоупотреба и подвеждане на потребители чрез представяне на несъществуващи или фиктивни адвокатски консултации.

Проблемът се задълбочава от факта, че част от въпросните сайтове се администрират от лица или дружества, регистрирани в чужди държави. Това обстоятелство значително затруднява търсенето на отговорност по законов ред и създава условия за системна злоупотреба с доверието на обществото.

От Висшия адвокатски съвет подчертават, че предоставянето на правна помощ и правни консултации е строго регламентирана дейност. Тя може да се осъществява легитимно единствено от адвокати при спазване на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

От съвета се обръщат към гражданите с призив да не се доверяват на „правни консултации“, предлагани от съмнителни платформи, които нямат официална връзка с конкретен юрист. Единственият меродавен и официален източник на публична информация за действащите адвокати в Република България остава Единният адвокатски регистър. Той се поддържа от Висшия адвокатски съвет и е достъпен за справки на неговия официален адрес.