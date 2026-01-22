Васил Божков каза дали ще подкрепи партията на Радев

Все още се очакват заключенията от новите експертизи по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и групата му. За момента са готови само част от експертизите, съобщи прокурорът на днешното съдебно заседание в Софийския градски съд.

„Заключенията по експертизите още не са напълно готови, но част от тях са готови“, заяви прокурорът по делото Ангел Кънев. - Реклама -

Божков поиска да отпадне забраната да напуска страната, но съдът отказа, като посочи, че няма промяна на обстоятелствата. Делото беше отложено за 4 март.

Обвинения и щети за бюджета

Васил Божков е обвинен като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, които не са събирали в пълен размер таксите по Закона за хазарта. Според обвинението, щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на 559 739 164,70 лева.

Експертизите и нови разкрития

Прокурор Ангел Кънев посочи, че са назначени множество технически експертизи, включително на мобилни телефони, компютри, харддискове и флашки. Тези устройства са били изследвани в досъдебната фаза от вещо лице, което е отведено от делото. Прокуратурата настоява за изслушване на вещите лица, тъй като експертизите показват факти и обстоятелства, които се различават от тези на вещото лице от досъдебното производство.

Коментари от Васил Божков

Въпреки че експертизите все още не са приключили, Васил Божков заяви, че няма нищо против заключенията и, че той и неговата защита са съгласни с тях. Той също коментира, че не е подкрепил президента Румен Радев, а му е пожелал успех, посочвайки, че Радев е единствената алтернатива в момента. Божков добави, че не му е била искана подкрепа от близки на Радев и че няма да участва в изборите, но най-вероятно ще гласува за него.

Следващото заседание по делото ще се проведе на 4 март.