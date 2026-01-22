Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник

Възрастна жена от Перник е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията пред БНР.

Мъж, представил се за полицейски служител се обадил на телефона на 89-годишна перничанка. Той заявил, че е извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие за предотвратяване на друг подобен обир.

Измамникът държал жената на телефона близо 2 часа. Мислейки, че помага на полицията за разкриването на крадците, жената събрала сумите от 6 000 лева и около 3 200 евро и ги предала на мнима полицейска служителка.

Най-вероятно след като разбрала какво се е случило, измамената изпаднала в шок и не отговаряла на телефонните позвънявания на близките си, не отваряла и вратата. За да влязат в жилището се наложило да ползват ключар.

Едва около 20:00 часа бил подаден сигнал в полицията и са предприети съответните действия за установяване на извършителите.

Образувано е досъдебно производство.