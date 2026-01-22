НА ЖИВО
          Властите в Русе: Няма опасност от ледоход в българския участък на река Дунав

          22 януари 2026 | 10:58
          На този етап няма опасност от образуване на ледоход по поречието на българския участък на река Дунав. Това увери областният управител на Русе Драгомир Драганов след проведена спешна среща с компетентните държавни и местни институции. Заседанието се състоя в сградата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) и бе свикано в отговор на постъпили множество сигнали за усложнена обстановка и ледови явления в горното течение на реката – на територията на Австрия и Унгария.

          Въпреки тревожните новини от Централна Европа, хидрометеорологичните условия в българския участък са коренно различни. Инж. Ивелин Занев, изпълнителен директор на ИАППД, разясни защо липсват предпоставки за замръзване у нас. По думите му, за разлика от критичната зима на 2016/2017 г., когато температурите са варирали между -10 и -12 градуса, в момента среднощните стойности са значително по-високи – между -2 и -8 градуса. „Сега обаче такива предпоставки няма“, категоричен бе инж. Занев, като допълни, че водните количества в момента са двойно по-големи спрямо онзи период.

          Към момента нивото на реката в българския участък е около +200 см, а температурата на водата варира между 1 и 3 градуса. Хидролозите отчитат воден стоеж около средните стойности за сезона – между 4700 и 4800 куб. м в секунда, като прогнозата за следващите дни предвижда затопляне.

          За да се гарантира безопасността на корабоплаването, институциите са в повишена готовност. От Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе са позиционирали екипаж в началото на българския участък, който следи и докладва незабавно за промени в обстановката. Специализираният кораб „Искър“ на ИАППД вече работи превантивно, разбивайки леда в русенския лиман, който през последните дни е достигнал дебелина от едва 3–4 см.

          Областният управител Драганов отправи предупреждение към корабособствениците и капитаните да следят стриктно синоптичните прогнози. Той подчерта, че при поява на ледоход плавателните съдове трябва незабавно да се насочат към зимни убежища или пристанища, за да се избегнат инциденти. В исторически план подценяването на ситуацията е водело до сериозни щети – през 2012 г. румънски параход потъна край Силистра именно поради несъобразяване с природната стихия.

          Статистиката на хидрометеорологичната станция на АППД показва, че от 1900 г. до днес Дунав е замръзвал напълно 29 пъти, като тези явления са били по-чести до средата на миналия век. Рекордът за най-продължително заледяване е от зимата на 1953/1954 г., когато ледовите явления са продължили 89 дни, а реката е била скована напълно за 66 дни. Последният значим ледоход е регистриран през зимата на 2016/2017 г., когато при Русе ледоходът продължи 30 дни.

          По време на срещата бе обсъдена и актуализацията на областния план за защита при бедствия, конкретно в частта, касаеща реакцията при ледоход по река Дунав.

