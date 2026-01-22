НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Заплахата за Гренландия и мита отразени на борсата: Ръст на индексите след оттеглянето на изказванията на Тръмп

          22 януари 2026 | 07:50
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Индексите на „Уолстрийт“ се повишиха, след като Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила и да наложи наказателни мита на 8 европейски държави. Това се случи само 24 часа след като американската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци, като реакция на изказванията на държавния глава на САЩ.

          Не е ясно дали американският президент е сменил позицията си заради негативната реакция на пазарите. Тръмп я спомена в речта си в Давос, което кара анализатори да смятат, че може да му е повлияла.

          Тръмп обяви постигнатата рамка за споразумение относно Гренландия, оттегля заплахата за мита Тръмп обяви постигнатата рамка за споразумение относно Гренландия, оттегля заплахата за мита

          Друг фактор може да са били настроенията в американското общество. Повечето американци са против анексирането на Гренландия, сочат проучванията, а идеята да бъде завладяна със сила не се харесва на 86% от анкетираните.

          „Знаем, че президентът Тръмп е много добре запознат с движението на пазарите и иска управлението му да съвпада с ръст на индексите. Той е много горд с това. Може да се каже, че сега видяхме по-малко екстремна версия на същото нещо, което наблюдавахме след „Деня на освобождението“ и обявяването на митата. Видяхме това отдръпване на пазара на облигации заради Гренландия. Още днес чуваме, че няма да бъде завземана със сила“, заяви Лиз Милър, основателка на инвеститорска компания от САЩ.

