Заплахата за Гренландия и мита отразени на борсата: Ръст на индексите след оттеглянето на изказванията на Тръмп

Индексите на „Уолстрийт“ се повишиха, след като Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила и да наложи наказателни мита на 8 европейски държави. Това се случи само 24 часа след като американската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци, като реакция на изказванията на държавния глава на САЩ.

Не е ясно дали американският президент е сменил позицията си заради негативната реакция на пазарите. Тръмп я спомена в речта си в Давос, което кара анализатори да смятат, че може да му е повлияла.

Друг фактор може да са били настроенията в американското общество. Повечето американци са против анексирането на Гренландия, сочат проучванията, а идеята да бъде завладяна със сила не се харесва на 86% от анкетираните.