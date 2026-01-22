НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Започна срещата Тръмп-Зеленски в Давос

          22 януари 2026 | 14:42 340
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Започна срещата между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, съобщи украинското президентство.

          - Реклама -

          Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

          „Срещата започна“, потвърди говорителят на Зеленски Сергий Никифоров.

          Разговорът се провежда часове преди американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин, на фона на усилията на Вашингтон да постигне споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.

          „Франс прес“: Зеленски ще говори с Тръмп в Давос следобед, след това ще се обърне към форума „Франс прес“: Зеленски ще говори с Тръмп в Давос следобед, след това ще се обърне към форума

          Започна срещата между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, съобщи украинското президентство.

          - Реклама -

          Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

          „Срещата започна“, потвърди говорителят на Зеленски Сергий Никифоров.

          Разговорът се провежда часове преди американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин, на фона на усилията на Вашингтон да постигне споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.

          „Франс прес“: Зеленски ще говори с Тръмп в Давос следобед, след това ще се обърне към форума „Франс прес“: Зеленски ще говори с Тръмп в Давос следобед, след това ще се обърне към форума
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Невероятна находка: Откриха най-старото пещерно изкуство в света на изненадващо място

          Никола Павлов -
          Археолози са открили рисунка, която се смята за най-старото известно пещерно изкуство в света - шаблон на ръка, датиран отпреди поне 67 800 години,...
          Правосъдие

          ЕП настоява за тежки санкции срещу Иран и обявяване на Гвардейския корпус за терористична организация

          Георги Петров -
          Европейският парламент прие категорична резолюция, с която остро осъжда бруталните репресии срещу гражданското общество в Иран и изразява пълната си солидарност с протестното движение...
          Политика

          Желязков: Изборът на Николай Младенов е признание и за България

          Никола Павлов -
          Министър-председателят в оставка Росен Желязков и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions