Започна срещата Тръмп-Зеленски в Давос

Започна срещата между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, съобщи украинското президентство.

- Реклама -

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

„Срещата започна“, потвърди говорителят на Зеленски Сергий Никифоров.

Разговорът се провежда часове преди американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин, на фона на усилията на Вашингтон да постигне споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.