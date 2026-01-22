Започват преговори с ЦСКА за крило

Вторият в класирането на албанското първенство Влазня ще започне интензивни преговори с ЦСКА за привличането на крилото Кевин Додай под наем.

Според информация на местното издание CNA, шефовете на клуба от Шкодра са изчаквали отварянето на зимния трансферен прозорец в България на 20 януари, за да предприемат конкретни стъпки за сделка с „армейците“.

В публикацията се споменава, че 20-годишният Додай е провел няколко тренировки с Влазня по време на зимната пауза, за да поддържа физическата си форма. След това крилото присъедини към подготовката на ЦСКА и в момента е с отбора в Турция.

Кевин Додай премина при „армейците“ именно от албанския клуб в края на юли, след като беше вкарал гол и направил асистенция за тима от Шкодра при успеха с 4:2 над Даугавпилс в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

С екипа на „червените“ крилото изигра осем мача през есента, но не се отличи с попадение или голово подаване.