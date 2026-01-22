НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски се озъби след срещата с Тръмп: Европа няма воля за отговор!

          22 януари 2026 | 16:40 7150
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин. Той подчерта, че колебливият подход на ЕС затруднява ефективния отговор на руската агресия и отслабва натиска върху Москва в ключов момент за сигурността на Европа.

          - Реклама -
          „Добра среща“: Тръмп и Зеленски приключиха бързо в Давос „Добра среща“: Тръмп и Зеленски приключиха бързо в Давос

          „Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от страна на Съединените щати, за да бъде предотвратено ново руско нахлуване, а не само от Франция и Великобритания“, заяви украинският президент.

          „Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп и отново – без участието на САЩ никакви гаранции за сигурност не работят, подчерта Зеленски в изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

          Украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин. Той подчерта, че колебливият подход на ЕС затруднява ефективния отговор на руската агресия и отслабва натиска върху Москва в ключов момент за сигурността на Европа.

          - Реклама -
          „Добра среща“: Тръмп и Зеленски приключиха бързо в Давос „Добра среща“: Тръмп и Зеленски приключиха бързо в Давос

          „Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от страна на Съединените щати, за да бъде предотвратено ново руско нахлуване, а не само от Франция и Великобритания“, заяви украинският президент.

          „Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп и отново – без участието на САЩ никакви гаранции за сигурност не работят, подчерта Зеленски в изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Проф. Пимпирев: Антарктида може да бъде населена, вече има родени 11 бебета

          Росица Николаева -
          Нова енциклопедична книга разкрива неподозирани факти за най-студения континент на Земята, включително възможностите за неговото трайно населване. Изданието „Антарктида - история, природа, българските полярници“ вече...
          Политика

          Асен Василев: Правителството отслаби България и Европа

          Никола Павлов -
          „Продължаваме промяната“ винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България...
          Политика

          „Добра среща“: Тръмп и Зеленски приключиха бързо в Давос

          Никола Павлов -
          Преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Давос продължиха по-малко от час, съобщава Страна.ua. Според информацията след срещата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions