Зеленски се озъби след срещата с Тръмп: Европа няма воля за отговор!

Украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин. Той подчерта, че колебливият подход на ЕС затруднява ефективния отговор на руската агресия и отслабва натиска върху Москва в ключов момент за сигурността на Европа.
- Реклама -
„Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп и отново – без участието на САЩ никакви гаранции за сигурност не работят“, подчерта Зеленски в изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.
Украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин. Той подчерта, че колебливият подход на ЕС затруднява ефективния отговор на руската агресия и отслабва натиска върху Москва в ключов момент за сигурността на Европа.
- Реклама -
„Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп и отново – без участието на САЩ никакви гаранции за сигурност не работят“, подчерта Зеленски в изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.
Нова енциклопедична книга разкрива неподозирани факти за най-студения континент на Земята, включително възможностите за неговото трайно населване.
Изданието „Антарктида - история, природа, българските полярници“ вече...