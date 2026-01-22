НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жълт код за снеговалежи в Южна България

          22 януари 2026 | 08:44 300
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В четвъртък в Южна и Източна България ще продължи да вали дъжд, но до вечерта валежите ще отслабват и ще спират. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области на Южна България – Смолян, Хасково и Кърджали. Минималните температури ще бъдат между -4 и 1 градус, в София – около -2.

          - Реклама -

          Над Западна България ще бъде без валежи, като облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток, но по-късно ще се обърне на югозапад. Максималните температури ще варират между 1 и 6 градуса, като в София ще се очакват около 6 градуса.

          Жълт код за поледици и снеговалежи: Опасно време в южната част на България Жълт код за поледици и снеговалежи: Опасно време в южната част на България

          В планините ще бъде облачно и ветровито с валежи от сняг. Най-сериозни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Вятърът ще бъде умерен от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на 1200 м надморска височина ще бъде около 5 градуса, а на 2000 м – около -2 градуса.

          По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. По-значителни ще бъдат валежите по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 7 и 9 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

          В четвъртък в Южна и Източна България ще продължи да вали дъжд, но до вечерта валежите ще отслабват и ще спират. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области на Южна България – Смолян, Хасково и Кърджали. Минималните температури ще бъдат между -4 и 1 градус, в София – около -2.

          - Реклама -

          Над Западна България ще бъде без валежи, като облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток, но по-късно ще се обърне на югозапад. Максималните температури ще варират между 1 и 6 градуса, като в София ще се очакват около 6 градуса.

          Жълт код за поледици и снеговалежи: Опасно време в южната част на България Жълт код за поледици и снеговалежи: Опасно време в южната част на България

          В планините ще бъде облачно и ветровито с валежи от сняг. Най-сериозни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Вятърът ще бъде умерен от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на 1200 м надморска височина ще бъде около 5 градуса, а на 2000 м – около -2 градуса.

          По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. По-значителни ще бъдат валежите по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 7 и 9 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Ледена епоха“: Поледица парализира движението в Русе (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поледица създава сериозни затруднения за автомобили и пешеходци в Русе. Според хидрометеорологичната станция в града, количеството на падналия леден дъжд е 3 л/кв. м....
          Инциденти

          Две земетресения разлюляха България на едно и също място

          Росица Николаева -
          Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа. Това сочат данните са на НИГГГ към БАН. Първият трус е от...
          Общество

          Над 25 километра опашка от тирове на ГКПП „Капитан Андреево”

          Дамяна Караджова -
          През последните дни опашките от тирове пред граничния пункт „Капитан Андреево“ достигат над 25 километра
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions