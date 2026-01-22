Жълт код за снеговалежи в Южна България

В четвъртък в Южна и Източна България ще продължи да вали дъжд, но до вечерта валежите ще отслабват и ще спират. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области на Южна България – Смолян, Хасково и Кърджали. Минималните температури ще бъдат между -4 и 1 градус, в София – около -2.

Над Западна България ще бъде без валежи, като облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток, но по-късно ще се обърне на югозапад. Максималните температури ще варират между 1 и 6 градуса, като в София ще се очакват около 6 градуса.

В планините ще бъде облачно и ветровито с валежи от сняг. Най-сериозни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Вятърът ще бъде умерен от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на 1200 м надморска височина ще бъде около 5 градуса, а на 2000 м – около -2 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. По-значителни ще бъдат валежите по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 7 и 9 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.