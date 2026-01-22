НА ЖИВО
          Политика

          Желязков: Изборът на Николай Младенов е признание и за България

          22 януари 2026 | 13:56
          Министър-председателят в оставка Росен Желязков и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа. Тримата проведоха разговор в Давос, където се срещнаха преди учредяването на Съвета за мир.

          „Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток. Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп”, заяви Желязков, цитиран от пресслужбата на правителството.

          Георг Георгиев подчерта значението на България в мирния процес

          От своя страна Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание за усилията и възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес.

          „Умерената и балансирана външнополитическа позиция на България винаги ни е позволявала да играем конструктивна роля в намирането на работещи решения в името на мира и стабилността в регион, който е близо до България и чиято стабилност е определяща за предотвратяването на негативни последици за сигурността на нашия регион и цяла Европа, включително и нови мигрантски вълни”, допълни министърът в оставка.

          Младенов уверява, че „Съвета за мир“ е в съответствие с ООН

          По време на разговора, Николай Младенов увери Росен Желязков, че инициативата за Съвета за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурността на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа.

          Младенов подчерта, че в устава на Съвета за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.

