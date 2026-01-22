Желязков: Изборът на Николай Младенов е признание и за България

Министър-председателят в оставка Росен Желязков и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа. Тримата проведоха разговор в Давос, където се срещнаха преди учредяването на Съвета за мир.
Георг Георгиев подчерта значението на България в мирния процес
От своя страна Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание за усилията и възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес.
Младенов уверява, че „Съвета за мир“ е в съответствие с ООН
По време на разговора, Николай Младенов увери Росен Желязков, че инициативата за Съвета за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурността на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа.
Младенов подчерта, че в устава на Съвета за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.
