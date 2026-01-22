Жена с опасност за живота след тежка катастрофа в Бургаско

Жена е в болница с опасност за живота след тежка катастрофа в Бургаско, съобщава ФОКУС.

Инцидентът е станал вчера по обяд на пътя между селата Чубра и Лозарево. 55-годишен мъж от Сливен, управляващ товарен автомобил, забелязал, че от отсрещната посока се задава „Опел“, управляван от 55-годишна жена от Исперих. За да избегне челен сблъсък, той преминава в съседната лента. В следващия момент обаче немският автомобил също се оказва в същата лента и се стига до катастрофата.

Пострадала е водачката на лекия автомобил, която е с политравматизъм и в състояние на опасност за живота.