      петък, 23.01.26
          123-ма души с травми преминаха през спешните отделения в Русе след образуваната поледица

          23 януари 2026 | 11:01
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          12 хоспитализирани в Русе след инциденти на заледените улици

          Общо 123-ма души с травми и счупвания са преминали през спешните отделения на университетските болници „Канев“ и „Медика“ в Русе за последното денонощие. Причината за инцидентите е образувалата се поледица, съобщиха за БТА от лечебните заведения в града.

          Стела Кръстева, говорител на УМБАЛ „Канев“, съобщи, че през спешното отделение на болницата са преминали 73-ма души, от които 51 през ортопедичния кабинет и 22 през хирургичния. 12 души са хоспитализирани. По думите ѝ, пострадалите пациенти са основно в активна работоспособна възраст.

          От УМБАЛ „Медика“ съобщиха, че през спешното отделение на болницата за последните 24 часа са преминали 50 души с травми и счупвания.

          „Повече от 150 служители са мобилизирани днес за обработка на тротоарите срещу заледяване в Русе. Машини почистват и третират улици и пътища в общината“, обясниха от общинската администрация.

          Във връзка с усложнената зимна обстановка, градският транспорт и всички общински паркинги в Русе са безплатни.

          Заради усложнените зимни условия в Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле и в село Обретеник, днешният ден е неучебен.

